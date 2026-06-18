2026年06月18日 11時35分 ネットサービス

BlueskyのDMに「特定のメッセージへ返信できる機能」が追加される



Blueskyのウェブ版とアプリ版の両方で、特定のメッセージに返信する機能が追加されました。







アプリ版では「チャット」タブからチャット欄を開きます。





返信したいメッセージを左から右にスワイプします。





そのまま文字を入力して送信するだけ。





枠内に返信先メッセージが表示され、どのメッセージに返信したのかが一目で分かります。





枠内をタップすると返信先メッセージにジャンプします。





自分のメッセージに返信したいときは右から左にスワイプ。





ウェブ版なら、メッセージにカーソルを合わせると出現するメニューアイコンをクリックして「返信」をクリック。





同じように返信できます。複数人の会話が入り乱れる「グループチャット」などで真価を発揮します。

