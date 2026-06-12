2026年06月12日 11時35分 ネットサービス

Blueskyにグループチャット機能が追加される、プロフィールをQRコードで共有する機能も登場



Blueskyのバージョン1.124が日本時間の2026年6月12日にリリースされました。バージョン1.124では「グループチャット機能」と「プロフィールページにアクセスできるQRコードコードを表示する機能」が追加されています。







グループチャットの使い方は次の通り。まず画面下部のチャットボタンをタップしてから追加ボタンをタップします。





「新しいグループチャット」をタップ。





グループチャットに追加したいユーザーを選択してから「次へ」をタップ。





グループ名を入力して「作成」をタップ。





これで複数のユーザーと会話できるようになりました。1つのグループチャットに最大50人のユーザーが参加できます。





グループチャットへの招待リンクをタイムライン上に投稿することもできます。まず「招待リンク」をタップ。





参加ルールを「誰でも即座に参加可能」「誰でも参加リクエスト可能」「フォロー中の人はすぐ参加できます」「フォロー中の人は参加をリクエストできます」の4種類から選んで「招待リンクを作成」をタップ。





招待リンクが生成されました。このまま画面下部の「リンクを投稿」をタップ。





投稿作成画面が表示されたら好みの文章などを入力して「投稿」をタップ。





これでタイムライン上にグループチャットの招待リンクを投稿できました。





もう1つの目玉機能がプロフィールのQRコード表示機能です。QRコードを表示するには画面右下のユーザーアイコンをタップしてプロフィールを開いてから上部の矢印ボタンをタップ。





自分のプロフィールにアクセスできるQRコードが表示されました。





後は、他の人にQRコードを読み込んでもらえばOK。Blueskyアプリをインストール済みの場合はアプリでプロフィール画面が開き、未インストールの場合はブラウザでプロフィールページが開きます。

