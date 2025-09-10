Blueskyに投稿をバレずに保存できるブックマーク機能が追加される
Blueskyのバージョン1.108が2025年9月9日(火)にリリースされました。新たにブックマーク機能が追加され、他の人にバレずに各種投稿を保存できるようになりました。
v1.108 is rolling out today 🚚
— Bluesky (@bsky.app) 2025年9月9日 3:24
Now live, at long last: Bookmarks, aka Saved Posts. For all those posts you'll definitely plan to come back to!
Update the app and give it a try. The button is right down there 👇
[image or embed]
各投稿下部のいいねボタンの右隣に追加されたボタンがブックマークボタンです。実際にタップしてみます。
ブックマークボタンが青色に変わりました。これでブックマーク完了です。
ブックマークした投稿はメニュー内の「保存済」をタップすると確認できます。
ブックマーク済み投稿(保存済投稿)の一覧画面はこんな感じ。
投稿に「いいね」を付けた場合、投稿主に通知が届くほか、各投稿のいいね一覧画面に自分のアカウントが表示されます。一方で、ブックマークの場合は通知は届かず「ブックマークしたユーザーの一覧」という画面も存在しません。これにより、他のユーザーにバレずに投稿を保存しておけるというわけです。念のためブックマークされた側のアカウントで確認してみたところ、いいねやリポストの通知は来ていたものの、ブックマークの通知は届いていませんでした。
各投稿には「何回ブックマークされたか」という情報が表示されます。ウェブアプリ版Blueskyの場合は「○保存」という部分をクリックしても何も起きず、スマートフォンアプリ版の場合は「○保存」という部分をタップすると「いいねしたユーザーの一覧画面」が表示されました。
ちなみに、ブックマークした投稿が削除された場合、「削除された」というメッセージだけが残り投稿内容は閲覧できなくなります。
・関連記事
Blueskyに「画像＆動画の投稿簡略化」や「ユーザーをスターターパックへ簡単に追加する機能」などの新機能が追加される - GIGAZINE
Blueskyが利用規約やガイドラインを改定、EUやアメリカの法律に準拠するべく禁止コンテンツの具体例を明示 - GIGAZINE
Blueskyが「オンライン安全法」対応のため年齢確認機能をイギリスで追加 - GIGAZINE
ついにBlueskyに新着投稿の通知機能が追加される＆通知カスタム機能も大幅強化 - GIGAZINE
Blueskyの各投稿に共有ボタンが追加されて他アプリでの共有やウェブページへの埋め込みが簡単に - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in レビュー, モバイル, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Bluesky adds bookmark feature that lets ….