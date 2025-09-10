2025年09月10日 10時48分 レビュー

Blueskyに投稿をバレずに保存できるブックマーク機能が追加される



Blueskyのバージョン1.108が2025年9月9日(火)にリリースされました。新たにブックマーク機能が追加され、他の人にバレずに各種投稿を保存できるようになりました。





v1.108 is rolling out today 🚚



Now live, at long last: Bookmarks, aka Saved Posts. For all those posts you'll definitely plan to come back to!



Update the app and give it a try. The button is right down there 👇



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) 2025年9月9日 3:24



各投稿下部のいいねボタンの右隣に追加されたボタンがブックマークボタンです。実際にタップしてみます。





ブックマークボタンが青色に変わりました。これでブックマーク完了です。





ブックマークした投稿はメニュー内の「保存済」をタップすると確認できます。





ブックマーク済み投稿(保存済投稿)の一覧画面はこんな感じ。





投稿に「いいね」を付けた場合、投稿主に通知が届くほか、各投稿のいいね一覧画面に自分のアカウントが表示されます。一方で、ブックマークの場合は通知は届かず「ブックマークしたユーザーの一覧」という画面も存在しません。これにより、他のユーザーにバレずに投稿を保存しておけるというわけです。念のためブックマークされた側のアカウントで確認してみたところ、いいねやリポストの通知は来ていたものの、ブックマークの通知は届いていませんでした。





各投稿には「何回ブックマークされたか」という情報が表示されます。ウェブアプリ版Blueskyの場合は「○保存」という部分をクリックしても何も起きず、スマートフォンアプリ版の場合は「○保存」という部分をタップすると「いいねしたユーザーの一覧画面」が表示されました。





ちなみに、ブックマークした投稿が削除された場合、「削除された」というメッセージだけが残り投稿内容は閲覧できなくなります。

