2025年09月04日 12時15分 レビュー

Blueskyに「画像＆動画の投稿簡略化」や「ユーザーをスターターパックへ簡単に追加する機能」などの新機能が追加される



2025年9月4日、複数の機能を追加したBlueskyのバージョン1.107が配信されました。画像＆動画の投稿簡略化や、フィードに「表示を増やす」ボタンが追加されるなどの新機能が導入されています。







◆新機能その1：画像＆動画の投稿簡略化

投稿画面で、内部ストレージのファイルを選んで投稿できるアイコンが2つから1つに統合されました。これまで(画像左)は画像と動画でアイコンが分かれていたのですが、バージョン1.107以降(画像右)は単一のアイコンから画像と動画の両方にアクセスできるようになります。





◆新機能その2：投稿の表示を増やす／減らすボタン

カスタムフィードの作成時に「このような投稿の表示を増やす／減らす」というメニューを追加できるようになりました。既にDiscoverフィードには「このような投稿の表示を増やす／減らす」というメニューが存在しますが、これと同様のボタンをカスタムフィードも追加できます。



以下2つの項目です。





◆新機能その3：ユーザーをスターターパックに簡単に追加する

スターターパックとは、おすすめしたいアカウントとフィードを選んで他人に紹介できる機能です。バージョン1.107以降では、ユーザーのプロフィール画面から当該ユーザーを「スターターパック」へ追加できるようになりました。



スターターパックへ追加したいユーザーのプロフィール画面を表示し、メニューアイコンをタップ。





「スターターパックへ追加」をタップ。





追加したいスターターパックの右隣に表示された「追加」をタップすれば追加完了です。





スターターパックを新規作成する方法、他人に共有する方法などは以下の記事で解説しています。



Blueskyに「オススメユーザーをまとめて新規ユーザー招待リンクを作成する機能」や「リプライできるユーザーを後から制限する機能」などが追加される - GIGAZINE

