2026年06月10日 12時08分 ネットサービス

Blueskyで5枚以上の画像投稿時に画像が横並びに表示されるようになりスワイプで表示切り替え可能に



Blueskyのバージョン1.123が2026年6月9日にリリースされました。バージョン1.123では画像を5枚以上投稿した際の見た目が変化し、投稿内に画像が横並びに表示されるようになりました。







試しに、iOS版Blueskyで画像を6枚投稿してみます。





投稿した結果が以下。画像が横並びに表示されました。画像の右上には「1/6」「2/6」といったように画像枚数が分かりやすく記されています。開発チームはこの機能を「photo carousel(フォトカルーセル)」と呼んでいます。





投稿内を左右にスワイプすると画像を切り替えられます。





ウェブアプリ版Blueskyでも同様に横並びに表示されていました。





4枚以下の画像を投稿する場合は、これまでと同様に画像が一覧表示されます。





なお、画像を横並びにする機能は2026年4月のバージョン1.121で実装されていましたが、ユーザーの意見を受けて機能の再検討が行われ、今回の「5枚以上では横並びにする」という形に落ち着きました。

