2026年04月23日 12時03分 レビュー

Blueskyの画像サイズ制限が4000×4000ピクセルに引き上げられる



Blueskyのバージョン1.121が日本時間の2026年4月23日にリリースされました。投稿画像の最大解像度が4000×4000ピクセルに拡大されたほか、複数の画像を含む投稿の表示形式が変更されています。







今回のアップデートにより、Blueskyに投稿可能な画像の最大解像度が4000×4000ピクセル、最大ファイルサイズが2MBに拡張されました。実際の動作を試すためにiPhoneで撮影した解像度「2268×4032ピクセル」、ファイルサイズ「3.1MB」の写真を投稿してみます。





投稿操作はこれまでと同じです。





投稿結果は以下の通り。





Blueskyから画像をダウンロードして詳細を確認すると、解像度が「2250×4000ピクセル」、ファイルサイズが「1.4MB」に縮小されていました。





バージョン1.121では複数の画像を含む投稿の表示形式にも変更が施され、投稿内に画像が横並びに表示されるようになりました。画像部分を左右にスワイプすると投稿に含まれる画像をササッと閲覧できます。

