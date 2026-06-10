2026年06月10日 12時05分 サイエンス

Axiom SpaceとプラダがNASAの月面着陸ミッション「アルテミスIV」で宇宙服の下に着用するインナー「液体冷却換気服」を発表



NASAは月周回有人拠点ゲートウェイでの最初のミッションとなるアルテミスIVを2028年に予定しています。アルテミスIVでは月面着陸して探査を行うため、過酷な環境から宇宙飛行士を守るために用いられる次世代宇宙服「AxEMU」のインナーレイヤーとして設計された「液体冷却換気服(LCVG)」が2026年6月7日に発表されました。



Axiom Space, Prada Unveil Inner Layer of Next-Gen Lunar Spacesuit

https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-prada-unveil-inner-layer-of-next-gen-lunar-spacesuit



NASAの宇宙服は約40年にわたり同じタイプが使用されていましたが、有人月面探査ミッションに向けて、新たにNASAが民間の宇宙インフラストラクチャー開発企業・Axiom Spaceと提携して次世代宇宙服の「AxEMU」を開発しました。AxEMUは従来の宇宙服と比べて耐寒性能が大幅に向上しており、太陽の光が一切当たらない永久影地域の最低気温にも2時間耐えられるそうです。また、アルテミス計画では史上初の女性による月面着陸も目指していることから、AxEMUは幅広い体格の宇宙飛行士に対応できるよう設計されています。開発にはNASAとAxiom Spaceに加え、イタリアの高級ファッションブランドであるプラダも参加しており、素材と製造プロセスに関する深い知識と経験を生かしています。



NASAの2026年月面着陸ミッションで使われる新しい宇宙服「AxEMU」の詳細が発表される、老舗ブランドのプラダも開発に参加 - GIGAZINE





現地時間の2026年6月7日には新たに、AxEMUの下に着用するインナーレイヤーの「Liquid Cooling and Ventilation Garment(液体冷却換気服)」をAxiom Spaceが発表しました。Axiom Spaceはこのインナーレイヤーを「LCVG」と呼称しています。





LCVGの背面。





LCVGはチューブを通すことができる構造になっています。





宇宙遊泳を行う際、乗組員の体内では相当量の代謝熱が発生します。LCVGは、体の主要な筋肉部分に沿って配置されたチューブを通して冷水を循環させ、発生した熱を吸収して宇宙服の携帯型生命維持装置へと運び、そこから宇宙空間へと放出します。LCVGは換気機能も備えており、独立したチューブのループが宇宙飛行士の顔に新鮮な酸素を送り込み、呼気中の二酸化炭素を継続的に洗い流すことで、最大8時間に及ぶ宇宙遊泳中も冷却性と通気性を維持しながら快適性を向上させます。





また、従来の冷却服とは異なり、LCVGはメインシステムが故障した場合でも確実に作動するバックアップシステムが備えられています。



AxEMUと同様に、LCVGはAxiom Spaceとプラダが共同開発しています。プラダが長年培ってきた高性能素材に関する知識により、長期間のミッションで繰り返し着用できる特殊な繊維の選定と調達に成功したとのこと。





Axiom SpaceのCEO兼社長であるジョナサン・サーテイン氏は「宇宙探査の未来は、いかなる単一の組織によっても築かれるものではありません。プラダとのパートナーシップは、まさにその証です。航空宇宙工学と高度な職人技、そして先進的な製品開発における最高の技術を結集することで、両社単独では生み出すことのできなかった衣服を開発することができました。これこそが、次世代の有人宇宙飛行を定義づける、まさに異業種の知見を融合した取り組みなのです」とコメントしています。



プラダ・グループの最高マーケティング責任者兼サステナビリティ責任者であるロレンツォ・ベルテッリ氏は「AxEMUを発表した際、プラダとAxiom Spaceのコラボレーションは、今後も継続していくことを発表していました。今回、人類の月面帰還を前に、Axiom Spaceの先駆的な専門知識と、プラダのデザイン、パターンメイキング、先端素材に関するノウハウが融合した、他に類を見ない成果を発表できることを誇りに思います。Axiom Spaceとのこのコラボレーションを継続し、共に限界を押し広げ、新たなフロンティアを開拓していくことを楽しみにしています」と語りました。

