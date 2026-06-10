放し飼いのネコは飼い主が思う以上に大量の病原体に感染している、ネコが家に病気を持ち帰るのを防ぐ方法とは？
ペットは多くの飼い主にとって家族同然の存在ですが、屋外を自由に歩き回れる「放し飼い」にされているネコなどは、家庭に望ましくない病原体を持ち込むことがあります。カナダのブリティッシュコロンビア大学で非常勤教授を務める獣医師兼生態学者のエイミー・ウィルソン氏らの研究チームが、「放し飼いのネコは室内飼いのネコと比べて圧倒的に多くの病原体を保有している」との研究結果を発表しました。
Outdoor roaming of owned cats elevates risk of zoonotic pathogen exposure: A global synthesis | PLOS Pathogens
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1014160
How you can stop your cat from bringing home unwelcome pathogens
https://theconversation.com/how-you-can-stop-your-cat-from-bringing-home-unwelcome-pathogens-281860
人獣共通感染症とは動物から人間へ、あるいは人間から動物へと感染可能な病気のことであり、人間にとっての新たな感染症の発生源として注目されています。人間との接触がまれな野生動物と比較すると、人間と日常に接しているペットや家畜は人獣共通感染症の感染経路として有力です。
そこでウィルソン氏らの研究チームは、日常的に屋外環境に触れつつ人間とも交流する「放し飼いのネコ」が人獣共通感染症を広める能力について調べました。400件以上の研究からデータを収集し、ネコの生活様式(室内飼い・放し飼い・野良ネコ)が人間に感染しうる病原体を保有する可能性に及ぼす影響を分析しました。
分析の結果、ネコから検出された病原体のうち人獣共通感染症の原因となるものは100種類近くありました。よく知られているものとしては狂犬病ウイルス・トキソプラズマ・猫回虫・サルモネラ菌などが挙げられています。
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