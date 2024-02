2024年02月08日 06時00分 サイエンス

ペットのふんを持ち帰らずに放置すると汚いだけでなく感染症を広める危険性もある



「ペットのふん」はしばしばご近所トラブルの元になるやっかいな問題です。こうした「ふん」は、単に不潔なだけでなく病気をまん延させる可能性すらあるとして、獣医師が警告を発しました。



Perils of pet poop – so much more than just unsightly and smelly, it can spread disease

https://theconversation.com/perils-of-pet-poop-so-much-more-than-just-unsightly-and-smelly-it-can-spread-disease-216975





ペットのふんは飼い主が回収するのがマナーですが、しばしば回収されずに道ばたに放置されることがありますイタリアには未回収のふんを特定するべく「飼い主に犬のDNA登録を義務づける」という取り組みを実施している地域もあります。



フロリダ大学の小動物臨床科学部で准教授を務めるジュリア・ヴェルツ氏によると、ペットのふんはただ汚いだけでなく、ふんに触れることによって感染症を発症する危険性もあるとのこと。



犬を例に挙げると、ふんの中に鉤虫(こうちゅう)や回虫、コクシジウム、鞭虫(べんちゅう)などが潜んでいることがあります。特に鉤虫、回虫、鞭虫はヒトを含む様々な生物種に寄生する可能性があり、非常に危険であるとヴェルツ氏は警告しています。





こうした線虫は皮膚の小さな傷や誤飲によって体内に侵入します。種類にもよりますが、腹痛や食欲不振が発生したり、幼虫が肺まで到達することで発熱や「せき」が発生したりすることも。幼虫が眼球に入り込み、永久的な失明を引き起こすこともあるほか、鉤虫は宿主の皮膚のすぐ下を移動するため、皮膚幼虫移行症と呼ばれるひどいかゆみの症状を起こすこともあります。こうした寄生虫による病気は世界で推定10億人もの人々が発症しているそうです。



これらの線虫はヒトだけでなく犬や猫にも感染する可能性があり、人と同じ症状を発症することもあります。2020年の調査ではアメリカのドッグパークの85%で腸内寄生虫が見つかっており、飼い主は決して無視できない問題だとヴェルツ氏は話しています。





ふんには寄生虫以外にも、パルボウイルスやジステンパーウイルス、犬コロナウイルスといった犬や猫のウイルスが付着している可能性があり、特にワクチン未接種の成犬や子犬、子猫では、他の犬や猫の生命をも脅かす病気を引き起こす可能性があるそうです。



ヴェルツ氏は「公園、森、歩道、自宅の庭などであなたの犬や猫が排せつしたのならば、必ず拾いましょう。シャベルを使って直接ビニール袋に入れるか、袋を手にかぶせてウンチをつかみ、ビニール袋の口を縛るのが最も安全です。水っぽいウンチは残しておきたくなるでしょうが、これらは病気を広げる可能性が高いです」と警告。



さらに、ヴェルツ氏はペットの寄生虫予防を定期的に行うことも推奨し、病気にかかる可能性を最小限に抑える努力をすべきだと付け加えました。