Twitterのブラウザ版がついに「サムネ画像の縦長表示」に対応



Twitterが2021年11月11日、「タイムライン上のサムネイル画像の縦長表示」がブラウザ版で利用可能になったと発表しました。モバイル版では2021年5月からサムネイル画像の縦長表示が導入されていましたが、ついにブラウザ版でも縦長画像が横長にトリミングされず、縦長で表示されるようになります。







Twitter will now show full-sized images on web - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/10/22775241/twitter-web-full-sized-images-no-crop-algorithm



以前のTwitterではタイムラインに画像付きツイートを表示する際、縦長画像を自動でトリミングして横長サムネイルを生成していました。ところが、Twitterの画像切り抜きアルゴリズムにはさまざまなバイアスが存在していることがわかっており、2021年3月には一部のユーザーでサムネイル画像の縦長表示が試験導入され、5月からはモバイル版Twitterアプリを使う全ユーザーに適用されました。



一方、ブラウザ版Twitterでは縦長画像が横長のサムネイルで表示される状態が続いていましたが、ついに11月11日からブラウザ版でもサムネイル画像の縦長表示が導入されました。



実際にブラウザ版Twitterでタイムラインを見てみると、ツイートをクリックしていない状態でも、サムネイル画像が縦長で表示されているのがわかります。これにより、PCでタイムラインをながめている時、画像が横長にトリミングされていたせいで興味深いツイートを見逃してしまう可能性が減ると期待されています。





しかし、モバイル版と同様に縦長サムネのアスペクト比は3:4が上限となっているため、それ以上に縦長の画像は自動で3:4にトリミングされてタイムラインに表示されます。