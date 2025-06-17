Threadsに「ネタバレ防止機能」が搭載されるかも、ネタバレ指定した画像や文章を非表示に
MetaのSNS「Threads」で、投稿した文章の一部や画像にぼかしをかける「ネタバレ防止機能」がテストされています。
Threads will let you hide spoilers in your posts | The Verge
https://www.theverge.com/news/687655/threads-hide-spoilers-test-launch
Threads is getting a feature Reddit has had for nearly a decade - Neowin
https://www.neowin.net/news/threads-is-getting-a-feature-reddit-has-had-for-nearly-a-decade/
マーク・ザッカーバーグ氏のテスト投稿をスマートフォンアプリで見ると、以下のように一部の文章がドットで隠されているのがわかります。
隠された部分をタップすると元の文章が表示されます。ザッカーバーグ氏は「投稿でネタバレを非表示にする方法をテストしています」と書いていました。
ブラウザで見ると、以下のように灰色のブロックで隠されます。
同じようにクリックすると表示されます。
この新機能は画像にも対応しています。機能にアクセスできるというユーザーによると、文章をネタバレ指定したい場合、文章を選択して「Mark spoiler」というオプションを選択すれば良いとのこと。
この機能は2025年1月頃からテストされていたようです。正式に実装されるかどうかは不明です。
#Threads is working on the ability to mark spoilers in posts 👀 pic.twitter.com/SZzEKcG6ST— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 28, 2025
・関連記事
Threadsでプロフィールに最大5個のリンクを追加可能に＆リンクの反応分析ツールも公開予定 - GIGAZINE
「Threads」の月間アクティブユーザー数が3億5000万人に到達 - GIGAZINE
Instagram・Facebook・ThreadsにX(旧Twitter)っぽいコミュニティノートを付ける機能の詳細が判明、Xのアルゴリズムを活用し広告へのコミュニティノート付与はNG - GIGAZINE
ThreadsでMastodonなどのActivityPub対応SNSのユーザーを直接フォローして新着投稿通知を受け取り可能に - GIGAZINE
Threadsに「AIで要約」機能が登場、日付や投稿者で検索できる機能改善も - GIGAZINE
Threadsがカスタムフィード作成機能を全ユーザーに提供開始、ユーザーに「For You」フィードや「Following」フィード以外の選択肢を提供 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Threads may have a 'spoiler prevention f….