Threadsに「ネタバレ防止機能」が搭載されるかも、ネタバレ指定した画像や文章を非表示に



MetaのSNS「Threads」で、投稿した文章の一部や画像にぼかしをかける「ネタバレ防止機能」がテストされています。







マーク・ザッカーバーグ氏のテスト投稿をスマートフォンアプリで見ると、以下のように一部の文章がドットで隠されているのがわかります。





隠された部分をタップすると元の文章が表示されます。ザッカーバーグ氏は「投稿でネタバレを非表示にする方法をテストしています」と書いていました。





ブラウザで見ると、以下のように灰色のブロックで隠されます。





同じようにクリックすると表示されます。





この新機能は画像にも対応しています。機能にアクセスできるというユーザーによると、文章をネタバレ指定したい場合、文章を選択して「Mark spoiler」というオプションを選択すれば良いとのこと。





この機能は2025年1月頃からテストされていたようです。正式に実装されるかどうかは不明です。



