240x135カラーTFTディスプレイ・10時間駆動のバッテリー・Wi-Fiなどを3Dプリントケースに収めた極小ゲーム開発機「DeskHog」

DeskHogキットは近日発売予定ですが、部品さえあれば今すぐ自分で3Dプリントできるとのこと。詳しくは以下のリポジトリで確認できます。 GitHub - PostHog/DeskHog: A friend for your desk, a dedicated terminal for numbers https://github.com/PostHog/DeskHog

2025年06月17日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article DeskHog is a tiny game development machi….