物理キーボード搭載スマホ「Blackberry」を魔改造してRaspberry Pi CM5を詰め込んだ携帯Linuxマシンに作り替えるプロジェクト「HackberryPi_CM5」
古くなったBlackberryの物理キーボードを流用し、独自設計のボディにRaspberry Pi Compute Module 5(CM5)を詰め込んで携帯型Linuxマシンに作り替えるプロジェクト「HackberryPi_CM5」がGitHubにて公開されています。
GitHub - ZitaoTech/HackberryPiCM5: An ultra portable handheld Linux device using Raspberry CM5 unit as Core with 4" 720X720 TFT Touch display and the original blackberry keyboard
https://github.com/ZitaoTech/HackberryPiCM5
HackberryPi_CM5の外形寸法は143.5×91.8×17.6mm。重量は306グラムで、上部と下部はアルミニウム製です。
内部はこんな感じ。プロセッサやI/O管理にはCM5を使い、NVME SSDスロットやHDMIポート、複数のUSB Type-Aポートなども備えています。
背面にはiPhoneのMagSafeに似た形状のマグネットを搭載しており、各種アクセサリを装着可能。ただし、無線充電には対応していないので「モバイルバッテリーを背面に装着して、短いUSBケーブルで有線給電する」というユニークな使い方になります。
その他、詳しいスペックは以下の通り。
設計図などがGitHubで公開されているため、各自でカスタマイズできる点が特徴です。例えば、以下は公開されているHackberryPi_CM5の3Dモデルで、こうしたデータを参考に自分でパーツを改造できます。
以下の動画で実物を見ることができます。
HackberryPi CM5 はポータブルで機能満載のパワフルなデバイスでしょうか? - YouTube
制作者いわく、本製品の開発目的は「Linuxを搭載した携帯型コンピューターを構築し、ユーザーがLinuxへの理解を深めるとともに、ハードウェア・ソフトウェア・Linuxカーネルのアーキテクチャを探求できるようにすること」とのことです。
