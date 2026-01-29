2026年01月29日 20時00分 ハードウェア

モジュラー形式で好きなパーツを選んで自由に取り付け可能なLinux搭載ハンドヘルドデバイス「Mecha Comet」



オープンソースコミュニティ「Mecha」主導プロジェクトの一環として開発されたオープンソース志向デバイス「Mecha Comet」は、片手で持てるハンドヘルドサイズのLinuxコンピューターです。モジュール式で拡張可能なため、高い自由度で改造することができます。



Mecha Comet - Modular Linux Handheld Computer | Mecha

https://mecha.so/comet



Introducing the all new Mecha Comet, live on Kickstarter - YouTube





Mecha Cometの外観やサイズ感は以下の通り。高さ155mm×幅73mm×厚さ14mmで重量は225g。ディスプレイは4.0 AMOLED Display(有機EL)を採用しており、輝度は屋外でも比較的見やすいレベルの「500ニト」、画面密度はハイエンドスマホ級となる「441ppi」、表示できる色数は「1670万色」と高精度になっています。





Mecha Cometのプロセッサは「i.MX 95(1.8GHz、6コア、CortexA55)」もしくは「i.MX 8M(1.8GHz、4コア、CortexA53)」。メモリは「2GB」「4GB」「8GB」で、ストレージは「64GB」「128GB」から選択できます。





バッテリーは4100mAhで、満充電からの持続時間はスタンバイ時またはスリープ時に8日、ディスプレイオフの状態で連続稼働18時間、ディスプレイオンの状態で7時間、映像コンテンツのストリーミングを連続再生した場合は4時間とのこと。





そして、Mecha Cometの最大の特徴は自由度の高いカスタマイズ性にあります。Mecha Cometの本体下部は磁気着脱式で取外しが簡単になっており、キーボードやゲームパッド、通信モジュール、AIアクセラレータなど用途に合わせてさまざまなモジュールを接続できます。Mecha Cometの拡張機能はすべてオープンハードウェアとなっており、独自の拡張機能を構築するためのあらゆるリソースをプロジェクトからサポートしてくれるそうです。





その他、オペレーティングシステムは独自のフォームファクター向けに設計された「Mechanix OS(Linux 6.12)」を搭載。ネイティブアプリとしてファイルやカメラ、音楽、ノートといった必須のアプリが付属しています。カメラはオートフォーカス付きの8MPカメラ1個で、オーディオはデジタルマイク2個とHDスピーカーがあります。ポートはHDMIポートが1個、USB-Cポートが2個となっています。





サイトによると「Mecha Cometは革新と探求を促すオープンソースの包括的なコンピューティングプラットフォームの構築を目指しています」とのことで、改造や修理が行いやすいように設計されています。スペアパーツや修理方法のドキュメントが詳細に公開されており、「10歳の子どもでもできる修理」とプロジェクトチームは述べています。





Mecha CometはKickstarterで注文が可能です。リワード付きの最低金額は「i.MX 8M」搭載のものが209ドル(約3万円)、「i.MX 95」搭載のものが269ドル(約4万円)です。締め切りは2026年2月24日ですが、記事作成時点で目標額の5万ドル(約760万円)を大きく超えて68万5104ドル(約1億円)が集まっています。



Mecha Comet - Open Modular Linux Handheld Computer by Mecha Systems Inc. — Kickstarter

https://www.kickstarter.com/projects/mecha-systems/mecha-comet-modular-linux-handheld-computer



プロジェクトの詳細はGitHubで公開されています。



Mecha · GitHub

https://github.com/mecha-org

