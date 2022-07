Ubuntu搭載でメモリ搭載量は最大40GBのノートPC「Lemur Pro」Alder Lake版登場

Lemur Proの主要スペックは以下の通り。 OS: Pop!_OS 22.4 LTS/Ubuntu 22.4 ファームウェア: System76 Open Firmware プロセッサ: 第12世代Intel Core i5-1235U(最大4.4GHz)/第12世代Intel Core i7-1255U(最大4.7GHz) ディスプレイ: 14.1インチ 1920×1080 フルHD マット仕上げ グラフィックス: Intel Iris Xe Graphics メモリ: 最大40GB DDR4@3200MHz ストレージ: 最大4TB(M.2 SSD×2、PCIe gen4+PCIe gen3/SATA) 拡張: USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 2 Type-C/Thunderbolt 4×1、MicroSDカードリーダー 入力: マルチタッチクリックパッド、Backlit US QWERTYキーボード ネットワーク: Wi-Fi 6、Bluetooth 5 ビデオ: HDMI、USB 3.2 Type-C with DisplayPort 1.4 オーディオ: ステレオスピーカー、ヘッドホン/マイク×1 カメラ: 1080p FHD Webcam バッテリー: 73Wh 寸法: 322mm×217mm×16.5mm 重量: 1.15kg 価格はアクセサリー類抜きでの最安値の構成が1149ドル(約15万8000円)、最高値の構成が2541ドル(約35万円)となっています。

2022年07月12日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

