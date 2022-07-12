Ubuntu搭載でメモリ搭載量は最大40GBのノートPC「Lemur Pro」Alder Lake版登場
オープンソースのPCやPCアクセサリーを手がけるSystem76が、Ubuntuもしくは独自OSのPop!_OSをインストールしたノートPC「Lemur Pro」最新モデルを発売しました。メモリは最大40GB、インテル第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)を搭載し、バッテリー最大駆動時間は14時間です。
Lemur Pro - System76
https://system76.com/laptops/lemur
Lemur Proの主要スペックは以下の通り。
OS：Pop!_OS 22.4 LTS／Ubuntu 22.4
ファームウェア：System76 Open Firmware
プロセッサ：第12世代Intel Core i5-1235U(最大4.4GHz)／第12世代Intel Core i7-1255U(最大4.7GHz)
ディスプレイ：14.1インチ 1920×1080 フルHD マット仕上げ
グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics
メモリ：最大40GB DDR4＠3200MHz
ストレージ：最大4TB(M.2 SSD×2、PCIe gen4＋PCIe gen3／SATA)
拡張：USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 2 Type-C／Thunderbolt 4×1、MicroSDカードリーダー
入力：マルチタッチクリックパッド、Backlit US QWERTYキーボード
ネットワーク：Wi-Fi 6、Bluetooth 5
ビデオ：HDMI、USB 3.2 Type-C with DisplayPort 1.4
オーディオ：ステレオスピーカー、ヘッドホン／マイク×1
カメラ：1080p FHD Webcam
バッテリー：73Wh
寸法：322mm×217mm×16.5mm
重量：1.15kg
価格はアクセサリー類抜きでの最安値の構成が1149ドル(約15万8000円)、最高値の構成が2541ドル(約35万円)となっています。
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