超ハイエンドGPU「RTX 3080 Ti」とフラッグシップCPU「Core i9-12900HK」を搭載したハイスペックすぎるゲーミングノートPC「GE76 Raider」の海外レビューまとめ

NVIDIAのハイエンドGPU「 GeForce RTX 3080 Ti 」とIntel・ 第12世代Coreプロセッサ の最上位CPU「 Core i9-12900HK 」を搭載したゲーミングノートPC「 GE76 Raider 」がMSIから2022年1月17日に日本向けに登場します。大型ファンなどによる高い排熱効率を求められるハイスペックGPUを詰め込んでしまったGE76 Raiderのレビュー記事を複数の海外メディアが公開していたので、要点をまとめてみました。 Intel Alder Lake-H Core i9-12900HK Review: MSI's Raider GE76 Goes Hybrid https://www.anandtech.com/show/17223/intel-alder-lake-h-core-i9-12900hk-review-msi-raider-ge76-goes-hybrid MSI GE76 Raider Review: Intel Core i9-12900HK and RTX 3080 Ti Tested | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/reviews/msi-ge76-raider-intel-core-i9-12900hk-rtx-3080-ti Intel Core i9-12900HK With RTX 3080 Ti Review: MSI's GE76 Raider Laptop Screams | HotHardware https://hothardware.com/reviews/core-i9-12900hk-msi-ge76-raider-review ◆GE76 Raiderの仕様 GE76 Raiderの最上位機種に搭載される「Core i9-12900HK」は、Intelが公式発表で「Appleの M1 Max より高速」と豪語するほどの高性能CPUです。また、同じく最上位機種に搭載されるGPU「RTX 3080 Ti」は記事作成時点ではNVIDIAのゲーミング向けGPUの中で3番目に高い性能を誇り、「RTX 3080 Ti」を採用した各社のグラフィックボードには、その性能を引き出すための大型ファンや水冷クーラーが搭載されています。GE76 Raiderでは、そんな高性能すぎるCPU&GPUを持ち運び可能なノートPCに詰め込んでいるわけです。 MSIの 公式製品ページ に記されているGE76 Raider最上位機種の詳細なスペックは以下の通り。

2022年01月26日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

