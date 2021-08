第11世代Intel Core H＆GeForce RTX 30を2kgボディに搭載した重量級ゲーミングノートPC「Razer Blade 15」レビュー

ファン音以外に難点を上げるとすれば携帯性。高性能がゆえのバッテリー駆動時間は短く、特に、高負荷をかけつつネットに接続していると、バッテリーは1時間強しか持ちません。そもそも重量がACアダプタ込みでトータル3kg弱あるので、どこかに固定して動かさずに使いたいところです。 「Razer Blade 15」の価格は構成により変動し、税込31万9800円(QHD 240Hz・RTX 3060搭載モデル)~税込47万8800円(4K OLED・RTX 3080搭載モデル)で販売中。今回レビューに用いたフルHD 360Hz・RTX 3080搭載モデルは税込42万9800円です。 The New Razer Blade 15 https://www2.razer.com/jp-jp/store/razer-blade

2021年08月29日

