Intelが「世界最速のモバイルプロセッサ」としてモバイル向け第12世代Coreプロセッサを発表

Intelが家電見本市「CES 2022」に合わせて、「Alder Lake」のコードネームで開発されてきた第12世代Coreプロセッサのモバイル向けシリーズを発表しました。Intelによれば、このモバイル向けの第12世代CoreプロセッサHシリーズは「世界最速のモバイルプロセッサ」だとのことです。



CES: Intel Engineers Fastest Mobile Processor Ever with 12th Gen Intel Core Mobile

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/ces-2022-mobile-12th-gen-core.html





12th Gen Intel Core Processor for IoT Announced

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intels-1st-performance-hybrid-edge-architecture.html



One Intel News Conference (Replay)

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/2022-ces-news-event-livestream-replay.html



第12世代Coreプロセッサのうち、デスクトップ向けのシリーズはすでに2021年10月に発表・11月に発売済み。今回発表されたのはモバイル向けのもの。





モバイル向けは性能別に「Hシリーズ」「Pシリーズ」「Uシリーズ」の3つに分かれています。





Hシリーズは、従来製品比で40%高速化した「世界最速のモバイルプロセッサ」であり「世界最高のモバイルゲーミングプラットフォーム」だとのこと。





以下は、SPEC CPU 2017のベンチマーク結果。第11世代CoreプロセッサHシリーズ最上位モデルであるCore i9-11980HKの消費電力45Wのときの数値を基準の100%としたものです。Hシリーズの最上位モデルであるCore i9-12900HKはAppleのM1 Maxより高速だそうです。





Ryzen 9 5900HX・Core i9-11980HK・Core i9-12900HKで各種ゲームプレイ時の性能を比較したグラフ。Core i9-11980HKの値が基準になっていて、Core i9-12900HKは最大で28%高速になったことが示されています。なお、使用されたGPUはNVIDIAのGeForce RTX 3080。





このほか、Adobe Creative CloudやAutodesk、Blender、CrossMark Creativity Scenarioの使用時にも、Core i9-12900HKは高い性能を発揮したことが示されました。





なお、「Core i9-12900HKはM1 Maxより高速である」というプレゼン資料に対しては、「ある条件において高速なのは事実かもしれないが、モバイル向けである以上、電力効率も考慮した方がよいのでは?」などのツッコミがなされています。



