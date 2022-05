Intelが第12世代Intel Core HXプロセッサを発表、ノートPC向けのモバイルプロセッサとしては「世界最高のパフォーマンス」

by Intel Corporation 2022年5月10日から開催される「 Intel Vision 」に合わせて、Intelは「第12世代Intel Core HXプロセッサ(Core HX)」を発表しました。Core HXはノートPC向けのモバイルプロセッサで、2022年1月に「世界最速のモバイルプロセッサ」として発表した「第12世代CoreプロセッサHシリーズ」のさらに上位版になっているとのことです。 12th Gen Intel Core HX Processors Launch as World’s Best Mobile... https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/vision-2022-12th-gen-hx.html Core HXは高い処理能力や電力制限により、クリエイターはかつてないほど要求の厳しいワークフローにもノートPCで取り組むことができるようになっています。また、ゲーマー向けとしてもより多くのメモリ、よりハイパワーかつ効率的なコアを活用し、より高いフレームレートを提供するゲームの強力なプラットフォームを実現。リモートワークなど自宅でも複雑な作業が求められる中で、従来はデスクトップPCのみに搭載されていたパワーがノートPCでも遜色なく発揮できることを意図しているそうです。

2022年05月11日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1e_dh

