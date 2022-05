2022年05月11日 12時30分 ネットサービス

会員数減少に苦しみ株価急落中のNetflixは「広告有りの低価格プラン」を2022年中に導入することを目指している



大手映像ストリーミングサービスのNetflixは2022年第1四半期の決算発表において、過去10年間で初めて有料会員数が減少したことを発表しました。そんな中、大手日刊紙のニューヨーク・タイムズは、Netflixが会員数の増加を狙った「広告有りの低価格プラン」を2022年内に導入することを計画していると報じました。



Netflixは、2022年第1四半期における全世界の有料会員数が2億2200万世帯となり、有料会員数が20万人ほど減少したことを発表しました。最後に有料会員数が減少したのは2011年10月のことで、今回が過去10年間で初の有料会員数減少となった上に、「2022年第2四半期には有料会員数がさらに200万人減少する」という予測もNetflixは明らかにしました。これを受けてNetflixの株価は1日で35%も下落し、決算発表後の約3週間で700億ドル(約9兆1000億円)もの時価総額が吹き飛びました。



そんな中でニューヨーク・タイムズは、「Netflixが広告有りの低価格プランを2022年第4四半期に導入することを計画している」と報じました。この計画は、Netflix幹部が従業員に宛てたメモの中で述べられていたとのこと。



広告有りの低価格プランについては、2022年第1四半期決算においてリード・ヘイスティングスCEOも言及していましたが、その時点では「今後1~2年」の実装を目標としていたことから、Netflix内部で広告有りの低価格プラン導入のタイムラインが加速していることが示唆されています。匿名を条件にニューヨーク・タイムズの取材に答えた2人の関係者によると、メモには「これは速くて野心的な計画であり、いくつかのトレードオフを必要とするでしょう」と記されていたそうです。





Netflixはこれまで広告有りの低価格プランを提供してきませんでしたが、競合するHBO MaxやHuluといった映像ストリーミングサービスでは、広告なしの標準プランだけでなく広告有りの低価格プランも提供されています。実際にNetflix幹部は、メモの中で「(これらの競合他社は)強力なブランドを維持しながら、広告付きサービスを提供しています」「Appleを除くすべての大手ストリーミング企業は、広告でサポートされているサービスを持っているか、発表しています。正当な理由により、人々は低価格のオプションを望んでいます」と述べました。



Netflixは、新たに広告有りの低価格プランを導入するにあたり、外部企業との広告インフラストラクチャー構築について話し合っているとのこと。中でも、広告主がさまざまなオンラインプラットフォームに広告を掲載するのを支援するThe Trade Deskは、Netflixの元最高財務責任者(CFO)であるデヴィッド・ウェルズ氏が取締役を務めていることもあり、Netflixが広告有りの低価格プランを検討し始めると共に注目を集めています。





また、Netflixは1つのアカウントを複数人で共有する加入者に対し、追加料金を請求することも計画しています。この計画は2022年第1四半期決算発表の前から進められており、すでにチリ・コスタリカ・ペルーでは、2~3ドル(約260~390円)で別々の場所に住む人向けに最大2つのサブアカウントを追加できるオプションをテストしています。Netflix幹部は従業員に宛てたメモの中で、広告有りの低価格プランは「アカウントを共有するユーザーから料金を請求する、より広範な計画と並行して導入されます」と述べていたとのことです。



