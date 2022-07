2022年07月19日 10時52分 ネットサービス

Netflixが1億人にも上るアカウント共有ユーザーに正しく料金を支払わせるための新しいテストを実施



Netflixなどの有料サブスクリプションサービスでは、必ずと言っていいほどアカウントのパスワードを共有して不正にコンテンツを消費するユーザーが現れます。Netflixの場合、アカウントを共有して利用しているユーザー、つまりはNetflixに利用料金を支払わずにコンテンツを視聴しているユーザーの数が1億人にも上るそうで、こういったユーザーに少しでも利用料を支払わせるために、Netflixは試行錯誤を続けています。



Netflixはアカウントを共有して不正にコンテンツを視聴するユーザーに料金を支払わせるための機能を、2022年3月に発表しました。Netflixには複数人でのアカウント共有を前提とした有料プランが用意されていますが、これまでは「どのような場合にアカウントを共有できるのか」があいまいであったため、Netflix側が意図していないようなアカウント共有が行われていた模様。そこで、Netflixは家族以外とアカウントを共有しているユーザーが、簡単かつ安全にアカウント共有に参加できるようなオプションを作成し、チリ・コスタリカ・ペルーのユーザー向けに、「サブアカウントの追加」と「新しいアカウントへのプロファイルの転送」を提供すると発表しました。



しかし、実際にこの機能を使用したユーザーからは、不満の声も上がっていました。



チリ・コスタリカ・ペルーといった国で行われてきた「アカウント共有を防止するための実験」とは別に、Netflixは新たにアルゼンチン・エルサルバドル・グアテマラ・ホンジュラス・ドミニカ共和国というラテンアメリカの5カ国で、Netflixユーザーが自身のアカウントを自宅以外で使用する場合に追加の料金を支払うよう求めるテストを実施すると発表しました。これはユーザーがNetflixアカウントを不正に共有することを防ぐための施策で、これによりNetflixはさらなる収益を上げられるようになる可能性があります。



ラテンアメリカの5カ国で実施されるテストでは、「自宅以外で2週間以上にわたりNetflixアカウントを使用する場合、追加料金を支払うよう求められるようになる」とのこと。なお、この制限は「家を追加」機能として提供され、スマートフォン・タブレット・ノートPCといったモバイル機器からNetflixを利用する場合は、家を追加するよう求められることはありません。自宅以外での利用時に請求される追加料金は、アルゼンチンの場合は家1軒あたり219ペソ(約240円)、その他の国では1軒あたり2.99ドル(約410円)で、ベーシックプランの場合は家を1つ、スタンダードプランの場合は家を2つ、プレミアムプランの場合は家を3つまで追加できます。





なお、Netflixは2022年4月に過去10年間で初めて有料会員数が減少したと報告し、有料会員が減少した理由は「1億人がアカウントを共有しているから」と主張しました。Netflixの有料会員数およびアカウントごとの月額利用料の増加は、Netflixの収益改善にそのままつながります。そのため、Netflixはアカウント共有者から少しでも多くの料金を支払ってもらうために、さまざまな施策を打ち出しています。



