ロシアがGoogleに約500億円の罰金を科す、「YouTubeから違法な動画コンテンツを削除しなかった」かどで

Russia fines Google $370 million for repeated content violations, regulator says | Reuters https://www.reuters.com/technology/google-is-fined-390-mln-russia-not-deleting-banned-content-interfax-2022-07-18/ Roskomnadzorは2022年3月に、ロシア政府が違法と定めた動画がYouTubeから削除されていないため、Googleに対して最大で800万ルーブルの罰金を科す可能性があると発表しました。また、命令無視を続ける場合、罰金を最大でGoogleの年間収益の20%に相当する金額にまで引き上げるとRoskomnadzorは述べています。 ロシアがGoogleに年間収益の最大20%を罰金として科すと警告、「違法なYouTube動画を削除しなかった」として - GIGAZINE

・関連記事

Googleのロシア法人が銀行口座を押収されて破産 - GIGAZINE



Googleはロシアの広告企業が制裁対象になった後も数カ月にわたりユーザーデータを共有していたことが判明 - GIGAZINE



「ロシアのGoogle」とも呼ばれるYandexが1000億ものパラメーターを持つ言語モデル「YaLM 100B」をオープンソースで公開 - GIGAZINE



ロシアでGoogle Playの有料アプリのダウンロード&アップデートが不可能に - GIGAZINE



ロシアがデータをロシア国内に保存しなかったとしてTwitch・Pinterest・Airbnb・UPSに罰金を科す - GIGAZINE

2022年07月19日 10時12分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.