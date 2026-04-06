2026年04月06日 21時00分 AI

2025年11月リリースのAIモデル「GPT-5.1」と「Opus 4.5」がコーディングの転換点、ソフトウェアエンジニアリングを永遠に変えた



Pythonのウェブフレームワーク「Django」などの開発で知られるソフトウェアエンジニアのサイモン・ウィリソン氏が、ポッドキャストでAIによってどのように開発の現場が変わっているのかを語りました。



Highlights from my conversation about agentic engineering on Lenny’s Podcast

https://simonwillison.net/2026/Apr/2/lennys-podcast/



An AI state of the union: We’ve passed the inflection point & dark factories are coming - YouTube





ウィリソン氏は2025年11月に登場したGPT-5.1とClaude Opus 4.5を高く評価しており、「以前はコードを大まかに出力するものの、非常に注意深く監視する必要があったが、2025年11月に両者のモデルが登場して常に指示通りに動作するようになった」と述べています。「コーディングエージェントに指示した時に、何も機能しないバグだらけのゴミのようなものではなく、ちゃんとしたアプリが生成されるのは大きな違い」とし、ウィリソン氏は2025年11月を「転換点」と呼んでいるとのこと。



AIの力を使って、ウィリソン氏は1日あたり1万行のコードを書くことができるようになりました。全てのコードが完全に動作するわけではないものの、AIがこなすその他のタスクとは異なり、コードは動かしてみれば「動く」か「動かない」かがはっきりわかるというメリットがあります。





例えばAIにエッセイを書かせてみたり、訴訟の準備を任せてみたりした場合には、AIの働きが本当に良いものだったのか、もしくは間違っていたのかを見極めるのがはるかに難しくなるとのこと。実際、弁護士たちはAIのウソを見抜けないことも多く、AIによる幻覚事件のデータベースに1228件もの事例が登録されています。



上記の違いにより、ソフトウェアエンジニアはAIを活用できる最先端の位置にいると言えます。転換点以前ではAIにコードを出力してもらい、人間が実行・テストを行う必要がありましたが、転換点以降はエージェントが実行やテストの作業も代行できるようになりました。



ウィリソン氏は「以前は仕様書を作成してエンジニアリングチームに渡し、実装が返ってくるのは運が良ければ3週間後ということも多々ありましたが、今では3時間で返ってくることもあります」と述べ、「次のボトルネックは製品のテストだ」と話しています。





製品開発において、最初のアイデアは必ず間違っているそう。そこで、アイデアのテストが大切になります。AIの力で実用的なプロトタイプを迅速に作成できるようになったため、ウィリソン氏は設計したい機能1つにつき多くの場合3つの異なる動作方法をプロトタイプとして作成することにしているとのこと。



特にUIのプロトタイプはAIの得意分野で、ChatGPTもClaudeも、人間の指示に従って非常に説得力のあるUIを構築します。ウィリソン氏は3つのプロトタイプを作成した後、1つに決める方法については「どれが最適なのか自信を持って答えられない」とした上で、「昔ながらのユーザビリティテストが役立つだろう」と述べました。





ウィリソン氏はまた、コーディングエージェントを使うと効率良く作業できるものの非常に疲れるとも述べています。4つのエージェントを並行して起動し、異なる4つの問題に取り組ませると午前11時頃にはもう疲れ果ててしまうとのこと。



一方、ウィリソン氏はかつて言われていた「プログラマーの作業を中断してはいけない」という文句はもはや過去のものになったとも語りました。かつてはコーディングを行う際に、頭の中でモデルを構築してコードを書くという手順が必要で、頭の中にあるモデルを消し飛ばさないために数時間のまとまった作業時間が必要でした。AIエージェントを活用すると、次に何をするべきかをAIエージェントに指示した後は中断しても問題ないと述べています。





ウィリソン氏はこうしたAIツールを使って日々の作業を行った感想を述べた上で、「AIツールはきっと簡単だろう。ただのチャットボットなんだから」という意見に対し「AIに関する大きな誤解の1つは、AIツールを効果的に使うのは簡単だと思われていることだ。実際には多くの練習が必要だし、うまくいかないことも何度も試さないといけない」とも指摘しています。



こうした状況を踏まえ、ウィリソン氏は「キャリアの中間にいる人が一番困難な状況に置かれていると思う」と考えを発表。経験豊富なエンジニアは自分のスキルをAIで増幅させることができるし、新人エンジニアはAIが手助けをしてくれます。中間にいるエンジニアはAIが仕事を代わってくれることで、スキルが衰退してしまうことを恐れている人もいるはずです。



ウィリソン氏は「エージェントが持っていなくて人間が持っている性質の一つは『主体性』だ」と述べ、「自分自身の組織力に投資し、AIなどの新しいテクノロジーを活用して自分の仕事の質を高め、新しいことに挑戦することが大切だ」とエールを送りました。