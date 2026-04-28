2026年04月28日 18時11分 AI

OpenAIが「人間がAIのボトルネック」としてCodexエージェント自動管理ツール「Symphony」を開発、社内ではプルリク件数5倍の事例も



OpenAIがコーディングエージェントのオーケストレーションツール「Symphony」を開発しました。Symphonyは大量のCodexエージェントを自動管理できるツールで、導入によってプルリクエストの件数が5倍に増加したチームもあるとのこと。SymphonyのソースコードやAI向けの仕様書はGitHubで公開されています。



An open-source spec for Codex orchestration: Symphony. | OpenAI

https://openai.com/index/open-source-codex-orchestration-symphony/



OpenAIの社内生産性向上チームは2025年8月末から「人間の手ではコードを一切書かず、すべてCodexに生成させる」という実験的アプローチに取り組んでいます。チームはCodexを前提としてリポジトリを設計し、自動テストシステムなどを構築して環境を整えたとのこと。しかし、「複数のCodexエージェントに対して人力でタスクを割り当てて出力を確認する」という人力処理ではすぐに限界に達してしまいました。





OpenAIのエンジニアたちは3～5のCodexエージェントを同時に管理できましたが、エージェントの数が増えると「どのセッションがどのタスクをこなしているのか」が分かりにくくなり、タスク管理が破綻してしまったそうです。OpenAIはこの状況を「人間の注意力がエージェントシステムのボトルネックになっている」と捉え、エージェントの管理を自動化するオーケストレーションツール「Symphony」の開発に至りました。



Symphonyは「未完了のタスクはすべてエージェントによって処理され、完了されるべき」というコンセプトで開発されています。OpenAIの社内ではプロジェクト管理ツールとして「Linear」を使用しており、SymphonyはLinear上の変更を常に監視して新たな課題が登録されたら即座にエージェントを割り当てます。



実際に動作例は以下の通り。まず、人間が課題を作成します。





作成した課題は「Todo」として登録されます。





Todoに登録された課題をSymphonyが自動検知して「In Progress」に移動させ、エージェントを割り当てます。





後は、エージェントが自律的に課題をこなします。





OpenAI社内ではSymphonyの導入から3週間で特定のチームのプルリクエスト件数が倍に増加したとのこと。社内で十分な評価が行われたことを受けて、Symphonyはオープンソースプロジェクトとして公開されました。



Symphonyの仕様書やリファレンス実装は以下のリンク先で確認できます。



GitHub - openai/symphony: Symphony turns project work into isolated, autonomous implementation runs, allowing teams to manage work instead of supervising coding agents. · GitHub

https://github.com/openai/symphony





Symphonyのコア部分はSPEC.mdとして公開されており、各種AIエージェントにSPEC.mdを読み込ませて自分のプロジェクトに合ったオーケストレーションツールを作成することができます。インターネット上にはSymphonyをClaude Codeで実装した例も投稿されています。



OpenAI published Symphony — a spec for turning project work into autonomous implementation runs. Manage work, not agents.



I took that idea and rebuilt it with Claude Code @AnthropicAI



hatice is my implementation of the Symphony spec, powered by Claude Code Agent SDK. It… pic.twitter.com/scRmtCLBOU — Mert Koseoglu — Context Mode (@mksglu) March 6, 2026