OpenAIがCodexのアプリ版を公開、複数エージェントを同時実行可能でOpenAIの開発者は「99.9％をCodex appでコーディングしている」とアピール
OpenAIがエージェント駆動開発用のデスクトップアプリ「Codex app」をリリースしました。Codex appはマルチタスク機能やコードの差分表示機能などを搭載しており、Skillsを用いて各種タスクを実行することもできます。
Introducing the Codex app | OpenAI
https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/
A first look at the Codex app - YouTube
Codex appはChatGPTに似た見た目で、テキストだけでなく音声での入力にも対応しています。
サイドバーにはプロジェクト一覧が表示されています。複数のプロジェクトでAIエージェントを同時稼働させることができます。
リポジトリへのコミットや新規ブランチの作成も可能です。
変更前と変更後の差分を表示することもできます。
Skillsを用いて定義済みのタスクを実行することもできるほか、曜日・時間・間隔を指定してタスクを自動実行することもできます。
OpenAIでCodex関連の製品開発を担当しているDominik Kundel氏は「これまではIDEとCodex拡張機能を使ってきましたが、Codex appに完全に移行し、作業の99.9％をCodex appで実行しています」と述べています。また、以下の投稿のツリーにはKundel氏によるCodex appの活用アドバイスが連なっています。
Been helping bringing the Codex app to life and at this point I've fully moved from using an IDE and the Codex Extension to working 99.9% of the time exclusively in the Codex app.— dominik kundel (@dkundel) February 2, 2026
Here are some tips of what I found useful to get the most out of the app 👇
Codex appは記事作成時点ではmacOS版のみがリリースされており、Windows版は近日中に公開される予定です。また、期間限定でChatGPTの無料プランとGoプランでもCodexを使えるようになっているほか、Plusプラン、Proプラン、Businessプラン、Enterpriseプラン、EduプランではCodexのレート制限が2倍になっています。
The Codex app is available starting today on macOS, with Windows coming soon.— OpenAI (@OpenAI) February 2, 2026
For a limited time, Codex is available through ChatGPT Free and Go subscriptions—and we’re doubling rate limits for Plus, Pro, Business, Enterprise, and Edu users—across the Codex app, CLI, IDE…
・関連記事
OpenAIがコーディング特化のAIモデル「GPT-5.2-Codex」をリリース - GIGAZINE
GPT-5.2-Codex・Claude Code・Gemini CLI・Mistral Vibeにマインスイーパーを開発させるとこうなる - GIGAZINE
ゲーム「カウンターストライク」の開発にAIモデルの「Codex Max」「Claude Opus」「Gemini 3 Pro」が挑戦したらこうなった - GIGAZINE
ソフトウェア開発でAI丸投げがダメな理由 - GIGAZINE
OpenAIが月額1500円のより安価な有料プラン「ChatGPT Go」を正式に提供開始、広告を表示するテストもスタート - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, 動画, ソフトウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article OpenAI releases app version of Codex, al….