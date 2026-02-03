2026年02月03日 12時06分 メモ

イーロン・マスクのSpaceXがxAIを正式に買収



イーロン・マスク氏がCEOを務める宇宙開発企業のSpaceXが、同じくマスク氏がCEOを務めるAI企業のxAIを買収したことが分かりました。



SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026



xAIの買収にあたり、SpaceXは「宇宙ベースのAI」の構想を発表しています。





マスク氏は声明で「現在のAI進歩は、膨大な電力と冷却を必要とする大規模な地上データセンターに依存しています。AIに必要な電力需要は、地上のソリューションでは地域社会と環境へ負担をかけずに満たすことはできません。長期的には、宇宙ベースのAIが明らかに唯一の拡張手段です。運用・保守コストがほとんどかからず、ほぼ絶え間ない太陽光を直接利用することで、衛星はコンピューティング能力の拡張可能性を根本から変えます。宇宙では常に晴天です！軌道上データセンターとして機能する100万基の衛星群を打ち上げることは、太陽の全エネルギーを活用できるカルダシェフII級文明への第一歩であり、同時に現代の数十億人規模のAI駆動アプリケーションを支え、人類の多惑星未来を保証するものになります」と伝えました。



SpaceXは100万基の太陽光発電衛星データセンターの打ち上げ計画を進めるべく、2026年1月30日に連邦通信委員会へ申請書を提出したばかりです。



加えて、現在推進している衛星の打ち上げをさらに加速させることも明らかにしています。マスク氏は「宇宙データセンターに必要な衛星の膨大な数はスターシップをさらに高い次元へと押し上げます。1時間ごとに200トンを運ぶ打ち上げを継続すれば、スターシップは年間数百万トンを軌道上およびその先へ輸送可能となり、人類が星々を探索する未来を切り開きます。基本的な計算では、1トンあたり100kWの演算能力を持つ衛星を年間100万トン打ち上げれば、年間100ギガワットのAI演算能力が追加され、継続的な運用・保守コストは不要となります。最終的には、地球から年間1テラワットを打ち上げる道筋が存在します」と述べました。



Bloombergによると、合併後のSpaceXの企業価値は1兆2500億ドル(約194兆3000億円)に達するとのこと。



また、マスク氏がSpaceXのIPOを検討していることが過去に報じられています。報道では、時期は6月だとされています。



また、テスラとxAIが合併を検討しているとの報道もあります。



