2026年06月12日 10時45分 メモ

イーロン・マスク率いるSpaceXが世界最大の新規株式公開(IPO)で約12兆円を調達

by Official SpaceX Photos



イーロン・マスク氏が率いるSpaceXが新規株式公開(IPO)で750億ドル(約12兆円)を調達しました。ロケットや衛星、AIを手がける同社は投資家からの強い需要を背景に、世界最大規模のIPOを実現しました。



Elon Musk’s SpaceX raises $75bn in world’s biggest IPO

https://www.ft.com/content/1890e552-aa7e-4d7f-98f1-db4f165e8827?syn-25a6b1a6=1



SpaceX officially prices shares at $135 in the largest IPO ever | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/11/spacex-officially-prices-shares-at-135-in-the-largest-ipo-ever/



SpaceXは5億5560万株を1株135ドル(約2万1600円)で売り出しました。この調達額は、2019年にサウジアラムコが上場時に調達した249億ドル(約3兆9800億円)を大きく上回ります。





SpaceXの正式名称は「Space Exploration Technologies Corp.」で、ナスダック市場では「SPCX」というティッカーで取引されます。通常のIPOでは市場取引の開始時に価格が固まることが多い一方、SpaceXは事前に1株135ドルという目標価格を投資家に打診する異例の手法を取りました。引受会社が追加株式を売り出すグリーンシューオプションを行使した場合、調達額は860億ドル(約13兆8000億円)まで増える可能性があります。その場合の企業評価額は1兆7800億ドル(約285兆円)に達するとされています。



今回のIPOには巨大資産運用会社や湾岸諸国の政府系ファンド、ヘッジファンド、個人投資家が殺到しました。SpaceXには売り出し規模の3倍を超える注文が集まり、個人投資家だけでも1000億ドル(約16兆円)を超える注文を出したとのこと。マスク氏は以前から小口株主を同社の所有構造の中心に近づけたいという意向を示しており、個人投資家には売り出されたSpaceX株の20％から25％程度が割り当てられる見通しです。その分IPOで通常優先される大口機関投資家向けの株式は限られています。



SpaceXは調達資金をAIインフラや新たな衛星コンステレーションなどに投じる計画です。SpaceXは翼幅70メートルという初のAI衛星の構想図を公開したほか、軌道上のAIデータセンターは同社が主張する28兆5000億ドル(約4560兆円)の対象市場を取り込むうえで中心的な計画と位置づけられています。



SpaceXは2027年末までに地球の軌道上に最大100万基のAIデータセンター衛星を展開するべくロケットの打ち上げ許可を規制当局に申請中 - GIGAZINE



一方で、3月に実行したつなぎ融資の返済にも200億ドル(約3兆2000億円)を充てる必要があります。マスク氏は「私たちは大規模な新成長局面に入りつつあり、そのための資本が必要です」と述べました。また、宇宙空間でAIデータセンターを構築する構想について、地球上のエネルギー制約を克服する最良の方法だと説明しています。



by Kelly Michals



ただし、SpaceXの高い評価額を正当化できるかは大きな課題です。SpaceXは過去1年間の売上高190億ドル(約3兆400億円)に対して、評価額が92倍に達する赤字企業とされ、世界で最も価値の高い上位10社の中でも特に高い水準となります。主幹事のゴールドマン・サックスのアナリストは、「SpaceXのAI関連収入は2030年までに100倍に増え、3220億ドル(約51兆5000億円)に達する」と予想しています。



今回のIPOで最大の恩恵を受けるのはマスク氏自身です。マスク氏は1株1議決権を持つクラスA株を8億5000万株弱保有し、さらに1株10議決権を持つクラスB株56億株を受け取る権利を持つとのこと。加えて、その中にはSpaceXが火星に建設するコロニーに100万人が居住するという、実現性の低い賭けに賭けた場合に付与される10億株も含まれているそうです。



by Gage Skidmore



ヴァラー・マネジメント創業者兼CEOのアントニオ・グラシアス氏は5億340万株を保有し、IPO価格に基づく持ち分の価値は680億ドル(約10兆9000億円)近くになります。ほかにも取締役で投資家のルーク・ノセック氏は3300万株、COOのグウィン・ショットウェル氏は1260万株近くを保有しているとのこと。



SpaceXは非公開企業として約20年にわたり、約400のベンチャーキャピタルから400億ドル(約6兆4000億円)規模の資金を調達してきました。今回の上場は、そうした長期支援者に大きな利益をもたらす見通しです。一方で、特別目的ビークル(SPV)を通じてSpaceXに投資した多数の小口投資家については、利益の規模や受け取り資格が明確になるまで時間がかかる可能性があります。段階的なロックアップ期間が終了するまで、実際の利益を把握できない投資家もいるとされています。



ナスダックはSpaceXが15取引日後にナスダック100へ組み入れられるようにファストエントリー規則を承認しました。ロンドン証券取引所グループのFTSE Russellも5取引日のファストエントリー規則を採用し、SpaceXをRussell 1000とRussell 3000に早期採用する方針です。

