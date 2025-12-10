2025年12月10日 12時10分 メモ

イーロン・マスク率いる宇宙企業「SpaceX」が株式上場を目指して準備中との報道、企業価値は235兆円に達する見込み



イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXが株式市場への上場を計画していることが経済メディアのBloombergによって報じられました。



Bloombergが事情に詳しい関係者から得た情報によると、SpaceXは300億ドル(約4兆7000億円)を大幅に超える資金調達を目指して新規株式公開(IPO)を計画しているとのこと。このIPOによって、SpaceXの企業価値は約1兆5000億ドル(約235兆円)に達すると見込まれています。





1株当たりの価格は約420ドル(約6万5800円)になる予定で、従業員には約20億ドル(約3130億円)に相当する株式の売却が許可され、SpaceX自身も自社株買いに参加する計画とされています。また、調達した資金の一部は宇宙空間にデータセンターを設置するプロジェクトに使用されるとのこと。



上場時期については複数の関係者が「SpaceXの経営陣とアドバイザーは2026年中旬から下旬の上場を目指している」と証言しています。一方で、関係者の1人は「2027年にずれ込む可能性もある」と述べています。すでに上場計画は始動しており、ここ数日でマスク氏を含むSpaceXの取締役会が主要役職の採用や調達資金の用途などを含む上場および資金調達の計画を進展させているそうです。



SpaceXは衛星インターネットサービス「Starlink」を世界中で展開しており、2025年10月にはStarlink衛星の打ち上げ総数が1万基に達しました。SpaceXの収益の大半はStarlink由来のもので、関係者はSpaceXが2025年約150億ドル(約2兆3500億円)、2026年に220億ドル～240億ドル(約3兆4500億円～3兆7600億円)の収益を上げると予想しています。



また、SpaceXが運用するファルコン9などのロケットは他社製ロケットと比べてコスト効率や性能の高さが評価されており、民間や軍事関連の打ち上げ契約を多く受注することに成功しています。



