2026年06月10日 16時16分 AI

SpaceXは2027年末までに地球の軌道上に最大100万基のAIデータセンター衛星を展開するべくロケットの打ち上げ許可を規制当局に申請中



イーロン・マスク氏率いるSpaceXは100万基の太陽光発電衛星データセンターを打ち上げ、地球の軌道上にAIデータセンターを展開することを計画しています。SpaceXはこの太陽光発電衛星データセンターの初期実証を、2027年末までに開始することを計画しているとの報道です。



SpaceX aims to launch orbital AI computing tests by end of next year, sources say | Reuters

https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-aims-launch-orbital-ai-computing-tests-by-end-next-year-sources-say-2026-06-09/





Elon Musk reveals his grand ambitions for SpaceX ahead of IPO - TheStreet

https://www.thestreet.com/investing/stocks/elon-musk-reveals-his-grand-ambitions-for-spacex-ahead-of-ipo



地球軌道上にAIコンピューティング向けの設備を展開することは、SpaceXの長期的な成長戦略の中核を担うものです。SpaceXは新規公開株式(IPO)を申請していますが、この関連文書の中で自社を「大規模な軌道上AIコンピューティングを構築する商業的に実現可能な道筋を持つ唯一の企業」と表現しています。



宇宙企業SpaceXが新規株式公開(IPO)を正式に申請、イーロン・マスクCEOは議決権の85.1％を保有 - GIGAZINE



by Gage Skidmore



SpaceXは放送通信事業の規制監督を行う連邦通信委員会(FCC)に対し、100万基のデータセンター衛星を低軌道に打ち上げることを求める申請書を提出しています。IPOに先立ち行われた投資家向け説明会では、SpaceXのグウィン・ショットウェル社長とブレット・ジョンセンCFOが、2027年から軌道上コンピューティング能力の実証を開始するロードマップを示しました。



イーロン・マスクのSpaceXが100万基の太陽光発電衛星データセンターの打ち上げを計画 - GIGAZINE





SpaceXのIPO申請書では、軌道上データセンターの配備開始時期について「早ければ2028年」と説明されていましたが、実証ミッションおよび商業運用の開始時期については詳細が明らかにされていませんでした。



ショットウェル社長とジョンセンCFOは、SpaceXのIPOにおいて企業価値1兆7500億ドル(約280兆6000億円)を目標に、750億ドル(約12兆円)の資金調達を目指しています。AIデータセンターの初期配備は商業展開前に技術を検証するための実証システムになると説明しました。





投資運用会社のFounder ETFsでポートフォリオマネージャーを務めるマイケル・モナハン氏は、「マスク氏は運営する多くの企業でプロジェクトの遅延に直面してきました。しかし、その多くは解決が非常に困難な、終わりの見えない課題でした。しかし、軌道上データセンターは難しい問題ではあるものの、解決すべき範囲が比較的明確です。そのため、示されているスケジュールが達成される可能性にはより大きな信頼を持っています」と語っています。



マスク氏も軌道上に展開するAIデータセンターの構築において技術的に難しい課題は存在しないと言及しており、必要な技術の多くは既存のStarlink衛星ネットワークに既に存在していると説明しています。なお、初期のAIデータセンター衛星の初期バージョンにはNVIDIA製チップが採用される可能性が高く、その計算能力はNVIDIA GB300ラック1台分に相当するとのことです。

