2026年07月09日 17時00分 試食

カップ焼そばが三島のふりかけとコラボした「三島のゆかり使用塩焼そば」「三島のひでき使用醤油焼そば」試食レビュー



三島の代表的なふりかけ「ゆかり」と、2026年1月に新登場したひじきごはんのもと「ひでき」がエースコックのカップ焼そばとコラボした「三島のゆかり使用塩焼そば」「三島のひでき使用醤油焼そば」が2026年7月6日に登場しました。夏にぴったりの焼そばになっているとのことなので、実際に購入して食べてみました。



三島のゆかり使用 塩焼そば、三島のひでき使用 醤油焼そば 2026年7月6日 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003365/



三島のゆかり使用塩焼そばのパッケージ。





原材料は以下の通りで、味付け赤しそ、ごま、ねぎが含まれる「ふりかけ」が入っています。





カロリーは1食あたり352kcal。





フタを開けると調味たれとふりかけが入っていました。





次に、三島のひでき使用醤油焼そばのパッケージはこんな感じ。





原材料には「味付ひじき」が入っています。





三島のひでき使用醤油焼そばのカロリーは1食あたり346kcal。





フタを開けて仕上げシーズニングと麺ほぐし香味油を取り出します。





三島のゆかり使用塩焼そばと三島のひでき使用醤油焼そばの両方に内側の線までお湯を入れたら3分待ちます。この時、三島のゆかり使用塩焼そばの調味たれはフタの上に置いて温めておきます。





3分たったらフタ上部の湯切り口を剥がします。





しっかり湯切り。





まずは三島のゆかり使用塩焼そばを調理していきます。温めておいた調味たれをかけたらよく混ぜ合わせます。





ふりかけをかけたら完成。





三島のゆかり使用塩焼そばは塩焼きそばにゆかりふりかけの風味がマッチしていい感じ。ベースの塩焼きそばがそこまで濃い味ではないので、ゆかりがしっかり味を主張していますが、物足りない人は別途用意したゆかりをさらに追加しながら食べるのもよさそう。





次に、三島のひでき使用醤油焼そばを調理していきます。まずは麺ほぐし香味油をかけて麺をよくほぐします。





仕上げシーズニングをまんべんなくかけたらよく混ぜ合わせます。





全体が色づいたら完成です。





三島のひでき使用醤油焼そばはしょうゆベースの焼そばにごま油の風味がある和なテイストで、カリッとした食感のひじきがアクセントになっています。食べ始めは麺とひじきの味わいが絡み合って良かったものの、味に起伏がなく食べ進めると飽きてくる印象があったため、わさびやねぎなど薬味を追加しながら食べるのもおすすめです。





「三島のゆかり使用塩焼そば」「三島のひでき使用醤油焼そば」は2026年7月6日から全国で販売しており、メーカー希望小売価格は税込255円。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、12個セットが税込3305円となっていました。



Amazon.co.jp: エースコック 三島のゆかり使用 塩焼そば 80g ×12個 : 食品・飲料・お酒





Amazon.co.jp: エースコック 三島のひでき使用 醤油焼そば 76g ×12個 : 食品・飲料・お酒

