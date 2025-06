イーロン・マスクのAI会社「xAI」が社債発行と株式売却で53億ドルを調達へ

xAIが2025年6月17日(火)を期限として、モルガン・スタンレーを通じて50億ドル(約7160億円)の社債の発行を開始したことを、関係者からの情報として経済紙のブルームバーグが報じました。xAIは同時に3億ドル(約430億円)分の株式売却も行い、あわせて53億ドル相当(約7590億円)の資金調達を行うことになります。 Musk Taps Investors for Billions Days After Washington Exit - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-02/musk-s-xai-launches-5-billion-debt-sale-through-morgan-stanley xAI Launches $5 Billion Debt Sale and $300 Million Share Sale https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2025/xai-launches-5-billion-dollar-debt-sale-share-sale/ イーロン・マスク氏はトランプ政権で政府効率化省(DOGE)の主導的立場にありましたが、2025年5月末に特別政府職員を退任して、政権から離れました。 イーロン・マスクがトランプ政権からの離脱を表明、無駄な政府支出を削減するというDOGEの使命を擁護 - GIGAZINE

・関連記事

TelegramがxAIから440億円を受け取りGrokを統合すると発表、イーロン・マスクは「契約は成立していない」と主張 - GIGAZINE



X(旧Twitter)のチャットボット・Grokは反証済みの主張を繰り返すため医療分野などの重要な局面で信頼に欠けるとの指摘、「真実を探求するチャットボット」を開発するというイーロン・マスクの目的にも反する - GIGAZINE



xAIのGrokが突然「南アフリカの白人虐殺」について語り出す不具合が報告される - GIGAZINE



テスラの取締役会がイーロン・マスクCEOの政治参加による業績悪化を受けて後継者探しを始めていた - GIGAZINE



2025年06月03日 11時55分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Elon Musk's AI company xAI to raise ….