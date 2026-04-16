Google GeminiのmacOS版ネイティブアプリが登場
Googleが、AIアシスタント「Gemini」のデスクトップアプリをMac向けにリリースしました。macOSでも、ウェブブラウザ経由ではなくネイティブデスクトップアプリからGoogle Geminiにアクセスできるようになります。
macOS 版 Gemini - あなた専用の AI を備えたネイティブ デスクトップ アプリ
https://gemini.google/mac/
このネイティブデスクトップアプリをインストールすることで、従来のようにブラウザからGoogle Geminiのウェブアプリ版に接続する必要がなくなります。たとえば、Option＋Shift＋Spaceのショートカットで、メインウィンドウを呼び出すことができます。Googleアカウントにログインすることで、これまでのGeminiの会話を追跡することも可能です。
また、Option＋Spaceのショートカットを入力すると、Google Geminiと対話できるオーバーレイウィンドウが表示されます。
Googleのサンダー・ピチャイCEOは「Mac版Geminiをご紹介します。これは私たちにとってMacOS向けで初めてのデスクトップ版Geminiアプリです。チームはこの初期バージョンをAntigravityを使って開発し、アイデアからネイティブのSwiftアプリのプロトタイプが完成するまで、わずか数日しかかかりませんでした」とコメントしています。
Introducing Gemini on Mac.— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2026
It’s the first time we’re bringing the @Geminiapp to desktop. The team built this initial release with @Antigravity, and it went from an idea to a native Swift app prototype in a few days.
More features on the way! pic.twitter.com/YRy0Pqq6zo
macOS版のGeminiアプリはmacOS Sequoia(15.0)以降に対応しており、Geminiがサポートされているすべての言語と国で無料でダウンロード可能です。
・関連記事
GoogleがGemini in Chromeに「Skills(スキル)」機能を追加、ワンクリックでプロンプトを実行可能 - GIGAZINE
GoogleがChromeで直接Geminiを使える「Gemini in Chrome」を発表 - GIGAZINE
AppleはGeminiベースのSiriをiOS 26.4以降に分散してリリースするとの報道 - GIGAZINE
Google ChromeにGemini 3へアクセス可能なサイドパネル・自動ブラウジング機能・Nano Bananaで直接画像を編集できる機能が搭載へ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Google Gemini's native macOS app is ….