2026年04月16日 12時30分 ソフトウェア

Google GeminiのmacOS版ネイティブアプリが登場



Googleが、AIアシスタント「Gemini」のデスクトップアプリをMac向けにリリースしました。macOSでも、ウェブブラウザ経由ではなくネイティブデスクトップアプリからGoogle Geminiにアクセスできるようになります。



macOS 版 Gemini - あなた専用の AI を備えたネイティブ デスクトップ アプリ

https://gemini.google/mac/



このネイティブデスクトップアプリをインストールすることで、従来のようにブラウザからGoogle Geminiのウェブアプリ版に接続する必要がなくなります。たとえば、Option＋Shift＋Spaceのショートカットで、メインウィンドウを呼び出すことができます。Googleアカウントにログインすることで、これまでのGeminiの会話を追跡することも可能です。





また、Option＋Spaceのショートカットを入力すると、Google Geminiと対話できるオーバーレイウィンドウが表示されます。





Googleのサンダー・ピチャイCEOは「Mac版Geminiをご紹介します。これは私たちにとってMacOS向けで初めてのデスクトップ版Geminiアプリです。チームはこの初期バージョンをAntigravityを使って開発し、アイデアからネイティブのSwiftアプリのプロトタイプが完成するまで、わずか数日しかかかりませんでした」とコメントしています。



Introducing Gemini on Mac.



It’s the first time we’re bringing the @Geminiapp to desktop. The team built this initial release with @Antigravity, and it went from an idea to a native Swift app prototype in a few days.



More features on the way! pic.twitter.com/YRy0Pqq6zo — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2026



macOS版のGeminiアプリはmacOS Sequoia(15.0)以降に対応しており、Geminiがサポートされているすべての言語と国で無料でダウンロード可能です。

