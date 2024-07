2024年07月03日 11時39分 ネットサービス

Netflixが2024年7月13日をもってカナダとイギリスで「ベーシック」プランを廃止することを発表

Netflixではこれまで「広告つきスタンダード」「ベーシック」「スタンダード」「プレミアム」などのプランが用意されてきましたが、2023年7月にアメリカやイギリス、カナダにおいてベーシックプランの新規受付が終了しています。その後、2024年1月にはベーシックプランの完全廃止が発表され、ついに2024年7月からカナダとイギリスに住む一部のユーザーが「2024年7月13日にベーシックプランが廃止される」と表示されたことを報告しています。



Netflix is starting to phase out its cheapest ad-free plan - The Verge

https://www.theverge.com/2024/7/2/24190632/netflix-ad-free-basic-plan-discontinued





Netflixのベーシックプランは月額11ドル(日本では990円)で利用可能なプランです。これはHD画質で同時に1台のデバイスでコンテンツを視聴可能なプランであり、広告なしのプランでは最も安いものでした。



このベーシックプランは、2023年7月からアメリカやイギリスにおいて新規受付および再加入者の受付が終了しており、2023年10月からは日本を含む複数の国でも同様の施策が導入されています。



Netflixがまた値上げ、ベーシックプランの新規受付も間もなく停止 - GIGAZINE





その後、2024年1月の決算報告でNetflixは、最初はカナダとイギリスのユーザーを対象に、2024年第2四半期からベーシックプランの廃止を開始することを発表していました。



Netflixの「ベーシック」プランが一部地域で完全廃止に - GIGAZINE





そして2024年7月に入り、カナダとイギリスのユーザーから「ベーシックプランでNetflixを視聴できるのは2024年7月13日までです。視聴を続けるには新しいプランを選択してください」との警告がNetflixアプリで表示されていることが報告されています。







ベーシックプラン廃止に伴い、既存のベーシックプラン加入者はプラン移行を強制されることになります。記事作成時点でNetflixが展開しているプランは、月額6.99ドル(約1130円)の広告付きスタンダード、月額15.49ドル(約2500円)のスタンダード、月額22.99ドル(約3700円)のプレミアムの3つです。Netflixでは、広告付きスタンダードプランへの加入者が増加傾向にあり、広告付きスタンダードプランの月間アクティブユーザー数が1年間で500万人から4000万人に拡大したほか、当該プランが提供されている国では、全加入者の約40%が広告付きスタンダードプランを選択していることが報告されています。





なお、アメリカや日本を含む国でのベーシックプランの廃止時期についてNetflixは明らかにしませんでした。