Netflixがまた値上げ、ベーシックプランの新規受付も間もなく停止



アメリカ、イギリス、フランスのNetflix利用料金が改定されました。2022年1月以来の改定で、月額2ドル(約300円)~3ドル(約450円)高くなります。また、日本では2023年10月中にベーシックプランの新規受付が停止される予定です。



2023年10月18日に発表された第3四半期決算報告において、Netflixは「アカウント共有の有料化に伴い値上げは見送っていたが、会員により多くの価値を提供するため、もう少しお支払いいただく」と述べて、三つの国で一部プランの料金を改定すると発表しました。



値上げされるのは「ベーシック」と「プレミアム」の二つ。アメリカでは、ベーシックは2ドル値上げされて11.99ドル(約1800円)に、プレミアムは3ドル値上げされて22.99ドル(約3400円)になります。記事作成時点で、日本ではベーシックが990円、プレミアムが1980円で提供されています。



Netflixは「この価格は他のストリーミングサービスと比べても非常に競争力がある(安い)。映画のチケット1枚の平均価格よりもはるかに安価である」とし、自社価格の正当性について強調しました。





「Netflixが値上げする」という話は2023年10月頭にすでに出ていて、このときは「ハリウッド俳優のストライキが終了した数カ月後に値上げする」と発表されていたのですが、実際はストライキがまだ続く中で値上げが実施されることとなりました。



Netflixによると、過去数カ月間で新規加入者が876万人増加し、全世界の加入者数は2億4715万人に達したとのこと。Netflixが実施したアカウント共有取り締まりの効果も予想を上回ったそうで、加入者数は前四半期比で約70%増加したと報告されています。収益も好調で、前年同期比7.8%増の85億4200万ドル(約1兆2800億円)に達しており、これを受けてNetflixの株価は12%以上高騰しました





日本を含む12カ国で試験的に導入した「広告つきスタンダード」は十分に普及していて、新規加入者の約30%がこれを選択しているとのこと。11月には同プランにダウンロード機能も追加される予定。広告つきスタンダードの普及に伴い、「(10月18日から数えて)来週」から、日本を含む一部地域で「ベーシック」の新規加入・再入会者の加入が段階的に廃止される予定です。