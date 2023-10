2023年10月19日 11時20分 ネットサービス

Amazonがドローン配達サービスをイギリスとイタリアでも展開する予定、医薬品のドローン配達も開始



Amazonのドローン配達サービスである「Amazon Prime Air」は、記事作成時点ではアメリカの2カ所でのみ展開されていますが、新たにAmazon Prime Airがイギリスとイタリアでも2024年後半に展開されることが発表されました。また、Amazonは静音化や航続距離の延長などの改良を行った新たなデザインのドローン「MK30」や、医薬品のドローン配達サービスを開始したことについても発表しています。



Amazonで注文した商品をドローンが配達する「Amazon Prime Air」は2013年に初めて発表されましたが、その後は従業員の大量離職などでプロジェクトが難航し、2022年にようやく開始されました。Amazon Prime Airでは倉庫に保管されている5ポンド(約2.26kg)以内の荷物を、注文から1時間以内に配達することが可能とされています。



記事作成時点では、Amazon Prime Airはアメリカのテキサス州カレッジステーションとカリフォルニア州ロックフォードの2カ所で展開されています。Amazonは2023年中に1万件の配達を完了することを目標にしていましたが、2023年5月の時点で配達件数がわずか100件にとどまっていることが報じられています。



Amazonのドローン配達サービス「Amazon Prime Air」が2023年に1万件の配達を目指していたものの実際にはわずか100件の配達にとどまっていることが報告される - GIGAZINE





Amazonは2023年10月19日、2024年後半からイギリスとイタリア、さらにアメリカの3つ目の都市でAmazon Prime Airを展開すると発表しました。新たにAmazon Prime Airが展開される都市の名前は、今後数カ月以内に公表されるとのこと。



Amazonは公式ブログで、「私たちはこのプログラムを開発するために、各国および国際的な規制当局、EU・イタリア・イギリス・アメリカのコミュニティと緊密に協力しています。私たちは安全でスケーラブルなサービスを構築するために、必要な時間とリソースを費やしてきました」と述べ、規制に従って安全なドローン配達サービスを展開すると説明しています。



また、これまでロックフォードとカレッジステーションのドローン配達サービスは、スタンドアローンのAmazon Prime Air配送センターで提供されていました。しかし、今後はAmazon Prime Airのドローンを既存の当日配達ステーションに統合し、従来の配送用車両と同じ建物からドローンが出発するようになるとのことです。





海外メディアのThe Vergeは、Amazon Prime Airがさまざまな障害に直面していると指摘。Amazon Prime Airのドローンは強風や極端に暑い気温、悪天候の日には飛ばすことができず、1日のうち8時~15時30分の限られた時間しか飛行できないため、アメリカでより広範な展開を行うために必要な飛行時間を満たすのが難しいと述べています。



しかし、Amazonの広報担当者はThe Vergeへのメールで、Amazon Prime Airはこれまでに数千人の顧客に対して数千件の配達を完了させていると主張。CNBCが5月に報じた時よりは配達件数が大幅に伸びており、Amazon Prime Airは確実に進歩しているようです。





さらにAmazonは、新たな設計のドローン「MK30」を発表し、2024年後半までに既存のドローンと置き換えることを明らかにしました。



MK30の見た目はこんな感じ。





MK30は従来のドローンよりも騒音が半減しており、航続距離も2倍に伸びているとのこと。また、従来のドローンが飛行できなかった小雨や高温/低温の気象条件でも、配達することが可能だそうです。





また、Amazonは医薬品をドローンで配達し、注文から60分以内に患者の下へ届けるプログラムをカレッジステーションで開始したことも発表しました。



Get medications faster with drone delivery from Amazon Pharmacy - YouTube





Amazon Prime Airのドローンに荷物を積載するスタッフ。





医薬品のドローン配達サービスは、オンラインで処方箋が手に入るAmazon Pharmacyというサービスの一環として提供されるものであり、ユーザーはインフルエンザ・肺炎・ぜん息などの500を超える治療薬にアクセス可能です。





配送センターでは専門の薬剤師チームをコンピュータービジョンとAIが支援し、迅速に薬を処方するとのこと。





Amazon Pharmacy担当ヴァイス・プレジデントを務めるジョン・ラブ氏は、「ドローン配達を利用すると、多くのケースで商品を取りに出かけるよりも早く自宅に商品が届きます。処方薬を受け取るエクスペリエンスとしては、本当に比類のないものです」とコメントしました。