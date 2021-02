2021年02月12日 10時35分 ネットサービス

Disney+の有料会員数が9490万人を突破



ディズニーが2021年度第1四半期(10~12月)の決算を発表し、同社の映像ストリーミングサービス「Disney+」の有料会員数が9490万人を突破したことが明らかになりました。



The Walt Disney Company Reports First Quarter Earnings for Fiscal 2021 - The Walt Disney Company

https://thewaltdisneycompany.com/the-walt-disney-company-reports-first-quarter-earnings-for-fiscal-2021/



Disney Plus hits 94.9 million subscribers, beating its four-year goal in 14 months - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/11/22278874/disney-plus-94-9-million-subscribers-q1-2021-earnings



Disney says it now has 94.9 million Disney Plus subscribers

https://www.cnbc.com/2021/02/11/disney-says-it-now-has-94point9-million-disney-plus-subscribers.html



ディズニーが提供する映像ストリーミングサービスの2021年1月2日時点での有料会員数が明らかになりました。各サービスの有料会員数は、Disney+が9490万人、Huluが3940万人、ESPN+が1210万人です。ディズニーは2020年12月の時点でDisney+の有料会員数が8600万人を突破したと発表していたため、それからわずか1カ月で会員数が1000万人以上増加したこととなります。2020年12月にはDisney+でオリジナル作品「マンダロリアン」のシーズン2が配信開始となったため、これが有料会員数の大幅増加に寄与したものと思われます。





サービス開始当初、ディズニーは2024年までの目標として「有料会員数9490万人突破」を掲げていました。しかし、サービス開始からわずか14カ月でこの数字を達成することに。なお、ディズニーは新たな目標として、「2024年までに有料会員数2億3000万~2億6000万人」を掲げています。



Disney+は2021年1月15日にマーベル作品の「ワンダヴィジョン」を配信開始していますが、これによる有料会員数の伸びは今回の「有料会員数9490万人」には含まれていません。そのため、The Vergeは「すでに有料会員数が1億人を突破している可能性があります」と記しています。





映像ストリーミングサービスの雄であるNetflixと有料会員数を比較すると以下の通り。Netflixは2億400万人の有料会員を抱えているのに対して、ディズニーはDisney+、Hulu、ESPN+という3つのサービスを合わせて会員数が1億4640万人となります。





ディズニーの映像ストリーミング事業の売上は前年同期比で73%増の35億ドル(約3700億円)を記録。有料会員1人あたりの平均月間売上は4.03ドル(約420円)です。Disney+はアメリカで初の値上げを行う予定。2021年3月26日から月間利用料が6.99ドル(約730円)から7.99ドル(約840円)、年間利用料が69.99ドル(約7300円)から79.99ドル(約8400円)に値上げされます。



Disney+の有料会員数の増加はディズニーの四半期決算にとって明るい材料のひとつ。2021年度第1四半期のディズニーの総売上は前年比で20%以上減少した162億5000万ドル(約1兆7000億円)でした。これは新型コロナウイルスのパンデミックの影響によるもの。ディズニーはクルーズ船事業を閉鎖し、世界中でディズニーパークに入場制限をかけています。また、新型コロナウイルスの影響でディズニーは主要作品の公開日を延期しており、これがディズニーのビジネス全体に与える影響も少なくないものと思われます。



一方で、新型コロナウイルスのパンデミックにより多くの消費者が外出を自粛したことにより、Disney+の有料会員数は大幅に増加しました。有料会員数は2020年度第2四半期(1~3月)に3350万人、2020年度第3四半期(4~6月)には5750万人、2020年度第4四半期(7~9月)には7370万人を記録しており、四半期ごとに約2000万人ずつ有料会員を増やしています。