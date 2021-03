Disney＋の有料会員数がついに1億人を突破

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズといった人気作品を取り扱う映像ストリーミングサービスの「 Disney+ 」が、ついに有料会員数1億人を突破したことが明らかになりました。 Disney Plus Tops 100 Million Subscribers Worldwide - Variety https://variety.com/2021/tv/news/disney-plus-100-million-subscribers-worldwide-1234925654/ Disney Plus surpasses 100 million subscribers - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/9/22320332/disney-plus-100-million-subscribers-marvel-star-wars-wandavision 2019年11月12日にサービススタートしたDisney+は、サービス開始初日にさっそく有料会員数が1000万人を突破したと報じられていました。 Disney+がサービス初日に登録者数1000万人を突破 - GIGAZINE

2021年03月10日 09時57分00秒 in ネットサービス, 映画, アニメ, Posted by logu_ii

