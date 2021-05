2021年05月14日 16時00分 ネットサービス

ディズニーのストリーミングサービス「Disney+」の成長が鈍化していると指摘される



2019年11月にスタートしたディズニーのストリーミングサービス「Disney+」はサービス初日に登録者数1000万人を突破するという好調な滑り出しを見せていました。2020年から2021年にかけては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行の影響でAmazonプライム・ビデオやNetflixといったストリーミングサービスの好調さが伝えられており、Disney+も例外ではないものの、「成長が鈍化している」という点が指摘されています。



Disney’s Q2 FY21 Earnings Results Webcast - The Walt Disney Company

https://thewaltdisneycompany.com/disneys-q2-fy21-earnings-results-webcast/



Disney+ reports 103M subscribers in Q1 2021 as growth slows | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/05/13/disney-reports-103m-subscribers-in-q1-2021-as-growth-slows



Disney Plus Hits 103.6 Million Subscribers, as Rapid Growth Cools - Variety

https://variety.com/2021/digital/news/disney-plus-hits-103-6-million-subscribers-1234972672/



ディズニーは日本時間の2021年5月14日に2021年第2四半期決算を発表しました。世界中のテーマパークがCOVID-19の影響で休園や入場制限を受けているため、ディズニーの事業の中心はストリーミングサービスであるDisney+に移っています。しかし、4月3日時点の加入者は1億360万人で、アナリストの「第1四半期中にDisney+の加入者は1億930万人に達する」という予測を下回りました。なお、2021年3月にアメリカではDisney+が1ドル(約110円)値上げされ、月額料金が7.99ドル(約880円)となっています。





また、加入者1人あたりの平均月額収益も減少し、前年比29%ダウンの3.99ドル(約440円)に。ただし、ディズニーは加入者1人あたりの平均月額収益に、インド向けの安価なサービス「Disney + Hotstar」が含まれていることを説明しています。



ディズニーのCEOであるボブ・チャペック氏と最高財務責任者のクリスティン・マッカーシー氏は、Disney+が2024年末までに2億3000万~2億6000万人の加入者数に到達する見込みであることを強調。また、Disney+の値上げによって解約率が大きく上昇することもなかったと伝えています。





チャペック氏はパンデミックが収まり、映画やテレビの制作が元の状態に戻れば、新しいコンテンツがプラットフォームに登場することになり、加入者が増加するという見解を述べています。



発表によると、2021年1~3月においてディズニーの1株当たりの利益は79セント(約86円)に増加し、アナリストの予想である32セント(約35円)を上回りました。一方で、決算の発表後、ディズニーの株価は時間外取引で約4%下落したと伝えられています。



Disney Stock Slumps on Disney+ Subscriber Miss in Q2 - Variety

https://variety.com/video/disney-stock-slumps-on-disney-subscriber-miss-in-q2/