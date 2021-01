2021年01月20日 16時37分 ネットサービス

Netflixの加入者が2億人を突破



動画配信サービス大手のNetflixが2021年1月19日に、2020年第4四半期(2020年10月~12月期)の決算発表を行いました。その中でNetflixは、会員数が2億人を突破したことを明らかにしました。



Netflixが1月19日に発表した2020年第4四半期の決算報告の概要が以下。有料会員数は今期だけで850万人増加し、通年では過去最高となる3700万人の新規会員獲得を達成しました。その結果、累計有料会員数は前年比21.9%増の約2億366万人に達し、年間収益は前年比24%増の250億ドル(約2兆5940億5000万円)を記録。営業利益は76%増の46億ドル(約4773億2820万円)となりました。





Netflixは発表の中で、「2020年は非常に多くの家族が大きな喪失感にさいなまれ、誰もがこれまで経験したことがない新しい制限や大きな不確実性を共にした困難な年となりました。このような時期に事業を継続し、世界中の会員に困難からの逃避、つながり、喜びの源を提供することができたことに、心から感謝しています」とコメントしました。



2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で、Netflixは2020年第1四半期に予想の倍以上の新規加入者を獲得しており、これが業績を支えたと見られています。



こうした好業績の影響で、2020年のNetflixのフリーキャッシュフロー(FCF)は2019年の「33億ドル(約3423億9150万円)減」から「19億ドル(約1971億2880万円)増」となり、プラスに転じました。このことから同社は、持続的なFCFの黒字化が目前になっており、2021年中にもFCFが損益分岐点付近になると予想しているとのこと。「今後は、日常業務の費用を外部資金に頼る必要はないでしょう」とNetflixは述べています。



2020年のライブストリーミング業界の概況について、アメリカのニュースメディア・CNNは「2020年にはPeacock、Discovery+、HBO Max、そして何より8000万人以上の加入者を獲得して好調なスタートを切ったDisney+などのサービスが相次いで新規参入しました。しかし、ライバルが増えても、長年のライブストリーミング業界の王者Netflixは少しも動じていないようです」とコメントしました。



一方、IT系ニュースサイト・The Vergeは、「今期は上昇傾向を示しましたが、来期については若干の懸念があります。その理由の1つは、新規会員数が大量増加した反動です。Netflixの共同最高責任者であるリード・ヘイスティングス氏は以前、多くの人が一度に登録したので、加入者の伸びは長く続かないだろうと述べていましたが、実際に第3四半期にはそれが起きています」と指摘。今後も業界トップの座を維持し続けるのは容易ではないとの見方を示しました。