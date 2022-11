2022年11月09日 14時03分 ネットサービス

ディズニーのストリーミングサービスの有料会員総数が2億3570万人に到達しNetflixを上回ったことが判明



現地時間の2022年11月8日(火)、ディズニーが2022年会計年度第4四半期(7~9月)の決算を発表しました。この決算発表によると、Disney+は1210万人の新規ユーザーを獲得し、有料会員の総数は1億6400万人にまで膨れ上がっています。なお、Disney+と同様にディスニーが運営しているHuluやESPN Plusの有料会員を合計するとその総数は2億3570万人に到達し、Netflixを上回ったとアピールしています。



THE WALT DISNEY COMPANY REPORTS FOURTH QUARTER and FULL YEAR EARNINGS FOR FISCAL 2022

(PDFファイル)https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/11/q4-fy22-earnings.pdf





Disney says it has more streaming customers than Netflix - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/disney-streaming-more-customers-than-netflix/



40 percent of US Disney Plus subscribers picked the bundle with ESPN Plus and Hulu - The Verge

https://www.theverge.com/2022/11/8/23447983/disney-plus-bundle-subscribers-espn-hulu-earnings-us



Disney+ reaches 164.2M subscribers as it prepares for ad-supported tier launch | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/11/08/disney-reports-fourth-quarter-results-2022/



ディズニーのボブ・チャペックCEOは、第4四半期決算の中で「第4四半期のDisney+の新規加入者数は1210万人です。これは素晴らしいコンテンツの制作とサービスの国際展開に多額の投資を行うというディズニーの戦略的決断のたまものです」と述べ、同社のストリーミングサービスの成長が好調であることをアピールしました。





実際の数字も好調で、第4四半期の売上高は前年同期比で9%増の201億5000万ドル(約2兆9300億円)、純利益は前年同期比で1%増の1億6200万ドル(約236億円)です。ただし、この数字は当初の売上予想には届かないもので、その理由は「ストリーミングサービスへの投資コストがかさんだため」と説明されています。



ディズニーによると、Disney+の同期における新規加入者は1210万人で、これにより同サービスの有料会員数は1億6400万人に到達しました。Huluの同期における新規加入者は100万人で、同サービスの有料会員数は4720万人。ESPN Plusの同期における新規加入者は150万人で、同サービスの有料会員数は2430万人となりました。これにより、Disney+・ESPN Plus・Huluをまとめた有料会員総数は2億3570万人に到達し、Netflixの2億2300万人を上回ったとディズニーは報告しています。





ディズニーはDisney+のほかに、HuluやESPN Plusといった映像ストリーミングサービスも運用しています。ディズニーの最高財務責任者であるクリスティーン・マッカーシー氏によると、Disney+加入者の40%がHuluおよびESPN Plusをまとめて視聴可能となる有料プランに加入しています。



ディズニーは2022年12月8日からDisney+で「広告ありの安価なプラン」を月額7.99ドル(約1160円)でリリースする予定となっています。これに伴い、広告なしのDisney+は7.99ドルから10.99ドル(約1600円)に、広告なしのHuluは12.99ドル(約1890円)から14.99ドル(約2180円)に値上げされる予定です。ディズニーは広告ありでDisney+・Hulu・ESPN Plusを視聴できるプランを月額14.99ドルで、広告なしでDisney+・Hulu・ESPN Plusを視聴できるプランを月額19.99ドル(約2900円)で提供しているため、Disney+・Hulu・ESPN Plusをまとめて視聴できるプランは「ユーザーにとってますます魅力的な価格設定になる」とマッカーシー氏は説明しています。



ディズニーのチャペックCEOは「ディズニーはこれまでに100以上の広告主を確保してきた」と語っており、Disney+で広告ありプランが正式リリースされた後も、ストリーミングサービスが成長し続けることにかなり楽観的であるとしています。