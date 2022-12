2022年12月09日 13時00分 ネットサービス

Disney+が広告ありの新プランを展開、広告なしバージョンは3ドルの値上げ



ディズニーのストリーミングサービス「Disney+」が、2022年12月8日から新しく広告付きの新プランを開始しました。月額料金は、新しい広告付きのプランが従来の価格である月額7.99ドル(約1160円)となり、広告なしのプランは10.99ドル(約1600円)に値上げされています。



Disney+ Raises Prices by $3, Launches Cheaper Ad-Supported Tier - WSJ

https://www.wsj.com/articles/disney-with-ads-goes-live-11670515229?mod=djemalertNEWS



Disney debuts $7.99 ad-supported tier for Disney+

https://www.axios.com/2022/12/08/disney-streaming-ads-supported-subscription



Ad-Supported Disney+ Tier Is Here for $7.99 Per Month | PCMag

https://www.pcmag.com/news/ad-supported-disney-plus-tier-is-here-for-799-per-month



Disney+の新しい広告付きのプラン「Disney+ Basic」は月額7.99ドル、広告なしのプラン「Disney+ Premium」は10.99ドルで提供されます。広告は1時間に約4分流れる予定で、この「1時間あたり4分」という広告量は「他のストリーミングやテレビの広告割合と比較して少なくなっています」と関係者は述べています。ディズニーによると、新しい広告付きのプログラムには100社以上の広告主が登録しているとのこと。





また、従来通りの価格である「Disney+ Basic」を選択した場合、視聴できるコンテンツの種類は「Disney+ Premium」と同じである一方で、コンテンツのダウンロードおよびオフライン再生、再生位置が自動で同期されて離れた場所でも同時に作品を見ることができるGroupWatch、iPhoneやApple TVを用いたSharePlay機能は使用することができません。



なお、この新しいプランはアメリカ国内でのみ適用されます。ディズニーの広報であるリタ・フェロ氏によると、2023年の会計年度に全世界での適応を検討する可能性があるそうです。



2022年11月にディズニーが発表した決算では、Disney+の有料会員の総数は1億6400万人にまで膨れ上がっているほか、Disney+と同様にディスニーが運営しているHuluやESPN Plusの有料会員を合計するとその総数は2億3570万人に到達し、Netflixの会員数を上回ったと報告しています。一方で、ストリーミングサービスへの投資コストがかさんだことで、純利益は当初の売上予想には届かないものとなっており、経済系メディアのウォール・ストリート・ジャーナルは「広告の導入と通常プランの値上げは、ディズニーが過去3年間で80億ドル以上の損失を出したとする、主力ストリーミングサービスを活性化する試みです」と指摘しています。



ディズニーのストリーミングサービスの有料会員総数が2億3570万人に到達しNetflixを上回ったことが判明 - GIGAZINE





ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ディズニーは2022年11月に全社的なコスト削減策を発表し、レイオフの可能性があることを各部門のリーダーたちに伝えています。その後、ディズニーの取締役会は最高経営責任者(CEO)のボブ・チャペック氏を更迭し、2021年末に退社していた前会長兼CEOのロバート・アイガー氏を呼び戻しています。この際にアイガー氏は、全社的な会議でディズニーのストリーミングサービスの加入者数を増やすことよりも、その収益性を重視することを従業員に伝えたそうです。



投資家やアナリストは、月額料金の引き上げや広告収益の追加がストリーミング部門に高い利益をもたらすと予想している一方で、値上げによりサービスの解約率が上がる可能性を懸念しています。