2022年11月09日 13時00分 ハードウェア

NVIDIAが中国で輸出規制を回避できる新チップ「A800」を生産していることが明らかに

by htomari



アメリカによる中国の半導体産業および軍事活動を妨害する取り組みの一環として、バイデン政権は2022年10月に中国への広範な輸出規制を発表しました。この規制の影響を強く受けたNVIDIAは、輸出規制の基準をクリアする中国向けの新しいチップ「A800」を生産し、中国国内で提供していることが報じられています。



Exclusive: Nvidia offers new advanced chip for China that meets U.S. export controls | Reuters

https://www.reuters.com/technology/exclusive-nvidia-offers-new-advanced-chip-china-that-meets-us-export-controls-2022-11-08/



Nvidia Offers Alternative Chip for China to Clear U.S. Export Hurdles - WSJ

https://www.wsj.com/articles/nvidia-offers-alternative-chip-for-china-to-clear-u-s-export-hurdles-11667891718?mod=djemalertNEWS



2022年8月末の発表で、NVIDIAの高度なAI開発やデータセンター向けチップである「A100」と「H100」について、中国およびロシアへの輸出に新たな要件が課されたことをNVIDIAは報告しました。この規制は特定の製品を限定するものではなく、チップの性能が特定のしきい値を超えるものを対象としています。NVIDIAが中国の顧客にこれらのチップを提供したい場合、政府から発行されるライセンスが必要になりますが、ライセンスの発行が行われるかの保証はなく、また発行まで時間がかかる恐れがあるとのこと。



NVIDIAやAMDに対し「中国へのAIチップの輸出規制」をアメリカ政府が命じる - GIGAZINE





この輸出規制を受け、NVIDIAはアメリカの通商規則に準拠した中国向けの高度なチップ「A800」を新しく生産し、A800を搭載したコンピューター等の製品を宣伝し始めていることが明らかになりました。ロイターの取材に対しNVIDIAの広報担当者は「2022年第3四半期に生産が開始されたNVIDIA A800 GPUは、NVIDIA A100 GPUに代わる中国の顧客向けの製品です。A800は、輸出規制の緩和に関する米国政府の明確なテストを満たし、それを超えるようにプログラムすることはできません」とコメントしています。



中国の販売代理店が掲載している情報によると、A800の製品仕様は、計算パフォーマンスやメモリ仕様はA100から変更は加えられていない一方で、チップ間のデータ転送速度が毎秒400GBまで抑えられているとのこと。A100の転送速度は毎秒600GBで、アメリカの規制基準は毎秒600GB以上の速度が制限されるため、A800は規制基準を回避するため品質的にダウングレードしたモデルとなっています。



NVIDIAの近年の会計報告では、売上高の約4分の1が中国と台湾からのものであり、輸出規制を受けてNVIDIAは4億ドル(約570億円)の売上が失われる予測を明らかにしています。規制を回避するA800はこの経済的損失を是正するための試みとして行われ、早ければ11月中旬には中国国内でA800を搭載した製品の販売が開始される見込みです。