2023年11月10日 16時00分 ハードウェア

NVIDIAが数日以内に3つの新しいH100ベースのAIチップを中国に投入する予定との報道、輸出規制回避に必死な姿が浮き彫りに



中国の国営通信社であるChinastarmarketが2023年11月9日に、NVIDIAが主力製品「H100」の改良版である新しいAIチップ「H20」「L20」「L2」を近日中に中国市場に投入すると報じました。この動きは、NVIDIAがいかに中国市場を重視し、規制の回避に躍起になっているかを示していると指摘されています。



英伟达或为中国推三款改良芯片?浪潮信息:目前还未接到通知 公司会继续和对方沟通

https://www.chinastarmarket.cn/detail/1513253



Tech war: Nvidia to tailor another set of chips for China clients after updated US export control curbs, distributor says | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3240948/tech-war-nvidia-tailor-another-set-chips-china-clients-after-updated-us-export-control-curbs



Nvidia's New China AI Chips Circumvent US Restrictions - H20, L20, and L2 Specifications

https://www.semianalysis.com/p/nvidias-new-china-ai-chips-circumvent



Nvidia to Release Three New AI Chips for China, Report Says - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-09/nvidia-to-release-three-new-ai-chips-for-china-report-says



アメリカ当局は2022年に、NVIDIAのAIチップである「A100」と「H100」の中国への輸出に制限をかけました。そこで、NVIDIAは中国向けに性能を調整した「A800」と「H800」を開発しましたが、2023年10月の規制強化により両モデルも規制の対象となりました。



アメリカが中国へのAIチップ輸出制限を強化しNVIDIA製チップの輸出が困難に - GIGAZINE





伝えられるところによると、NVIDIAはA800とH800が輸出禁止となったことを受けて、中国の顧客向けに新しいサーバー向けAIチップである「HGX H20」と、GPUの「L20 PCle」および「L2 PCle」の準備を進めているとのこと。これらの新しいチップは、A800およびH800の代替品として数日以内に中国の顧客に届けられる予定だと、北京を拠点とするNVIDIA製品の販売代理店は述べています。



H20は、2022年に中国への販売が禁止されたH100の改良版であり、AI機能において重要なLLM推論がH100から20%以上高速化しているとされています。メモリ容量、メモリ帯域幅、処理速度などのスペックは以下の通り。問題の3モデルは赤色で着色されています。





香港の日刊英字紙・South China Morning Post(SCMP)はNVIDIAに事実確認を求めましたが、回答は得られませんでした。SCMPは「もしNVIDIAがこの動きを認めれば、アメリカのチップ企業にとって中国市場がいかに重要であるか、またアメリカ政府の進化する規制に準拠し続けるためにどこまでやるかを示す新たな象徴になるでしょう」と指摘しました。



アメリカ政府の新しい輸出管理規則により、NVIDIAは世界最大の半導体市場である中国にゲーム用GPUのRTX 4090を供給することさえできなくなっています。NVIDIAは、規制強化による短期的な財務的打撃はないと述べましたが、中国のハイテク企業による巨額の注文のキャンセルを余儀なくされるだろうとの報道もなされています。



中国でビジネスをする道を模索している半導体企業は、NVIDIAだけではありません。金融メディアのBloombergによると、Intelも中国向けの新しいAIチップのリリースを計画していると、中国メディアが報じているとのこと。



Intelは中国のデータセンター向けAIプロセッサの「Habana Gaudi2」をリリースしており、Intelの新製品はその改良版であると見られています。



Intelがアメリカからの輸出規制が続く中国でデータセンター向けAIプロセッサ「Habana Gaudi2」を販売することを発表 - GIGAZINE