Intelがアメリカからの輸出規制が続く中国でデータセンター向けAIプロセッサ「Habana Gaudi2」を販売することを発表



中国が高性能チップをAI搭載兵器やサイバー攻撃ツールなどに軍事転用することへの懸念から、アメリカ政府はNVIDIAやAMD、Intelなどの半導体メーカーによる中国への高性能チップ輸出を規制しています。一方で2023年7月11日にIntelが中国国内でデータセンター向けAIプロセッサの「Habana Gaudi2」を展開することを発表しました。



中国との対立が深まるアメリカではNVIDIAやAMD、Intelといった半導体メーカーに対して一定のしきい値を超えるデータセンター向けチップを中国やロシアに輸出することを禁止しています。



そんな中、中国におけるIntelのデータセンターおよびAIグループのゼネラルマネジャーであるチェン・バオリ氏は2023年7月11日に行われた記者会見で、中国市場においてデータセンター向けAIプロセッサの「Habana Gaudi2」を展開することを発表しました。



2022年春に発売された「Habana Gaudi2」は、7nmプロセスノードを使用して製造され、24コアのテンソルコア、96GBのHBM2eメモリを搭載し、データ転送速度は毎秒2.45TBを誇る高性能AIプロセッサです。Intelによると、NVIDIAが販売するAIプロセッサの「NVIDIA A100 Tensor コア GPU」と比較して約2倍のパフォーマンス性能を有しているとのこと。





一方でNVIDIAは輸出規制の基準をクリアするためにA100をダウングレードさせた「A800」を中国国内で提供していることが報じられています。アメリカによる輸出規制の基準では、データ転送速度が毎秒600GBを超えるチップの輸出が禁止されています。そのため、データ転送速度はA100が毎秒600GBであるのに対し、A800では毎秒400GBに抑えられています。



海外メディアのDigiTimesによると、Intelが新たに中国国内で展開するHabana Gaudi2もA100と同様、アメリカによる輸出規制基準に対応する形である程度ダウングレードが行われた上で販売される可能性があるとのこと。



しかし、2023年6月にアメリカ商務省が中国へのAIチップ輸出規制のさらなる拡大を行う予定であることが報じられており、規則が拡大された場合、A800ですら政府による承認を受けなければ販売が禁止されるとみられています。そのため、「Habana Gaudi2」がIntelの計画通り販売が可能になるかは不透明です。



中国国内では今後、InspurやH3Cテクノロジーズ、xFusionなどの企業が「Habana Gaudi2」を搭載したサーバー製品をリリースする予定です。