アメリカがAWSやMicrosoft Azureへの中国からのアクセスを制限することを検討中、AIチップ輸出規制の抜け穴をふさぐ目的か

Berkeley Lab



アメリカ商務省が、中国の企業がAmazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureのようなクラウドコンピューティングサービスを使用することを制限する新たな規則の実施を検討していることが、ウォール・ストリート・ジャーナルによって報じられています。



アメリカでは中国がNVIDIAやAMD、Intelなどの高性能チップを使用して、AI搭載の兵器やサイバー攻撃用のツールの作成など、軍事転用する懸念がありました。そこで、アメリカ商務省がNVIDIAをはじめとする半導体メーカーに対して中国への高性能チップ輸出を停止する予定であることが2023年6月に報じられていました。



高性能チップの軍事転用以外にも、顔認識技術や完全自動運転技術、量子コンピューティングなどの民間の先進的技術で中国が発展を遂げることをけん制する意図があるとのこと。



しかし、高性能チップを物理的に入手できなくなった中国の企業は、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドサービスを利用して演算能力にアクセスし、輸出禁止を回避した可能性があることを匿名の国家安全保障アナリストが指摘しています。



クラウドサービスを利用することで、NVIDIAのA100 Tensor コア GPUなど、輸出が禁止された製品を購入することなく、強力な演算能力を使用することができます。ジョージタウン大学安全保障・新技術センターのエミリー・ワインスタイン氏は「中国企業がNVIDIA A100にアクセスしたい場合、どのクラウドサービスプロバイダーからもアクセスできます。これは今のところ合法です」と述べています。





こうした輸出規制措置の抜け穴をふさぐため、アメリカ商務省は企業に対し、「高度なAIチップを使用するクラウドサービスを中国を拠点とする顧客に提供する前に、政府の国家安全保障上の承認を得る必要がある」といった規則の実施を検討していることが報告されています。



中国企業によるクラウドコンピューティングサービスへのアクセスの制限はアメリカ、中国の両国に大きな影響を与える可能性があります。この制限はアメリカにとって、中国にクラウドサービスを販売する国内企業の経済的活動に害を与える可能性があり、一方で中国では先進技術の開発と展開が困難になり、経済成長の遅れにつながる可能性が指摘されています。





また、この制限が世界のテクノロジー業界にも影響を与える可能性が示唆されており、他の国々がアメリカによる規制に追随した場合、世界のクラウド市場が細分化され、企業が国境を越えた事業を行うことが困難になると考えられています。



一方で中国は、アメリカによる高性能チップや製造装置の輸出規制に対する対抗措置として、半導体の製造に必要なガリウムやゲルマニウムの輸出を制限したことを発表しています。



関係者によると、2022年10月に施行された輸出規制措置の拡大の一環として行われるクラウドコンピューティングサービスに対する制限は、高性能チップの輸出制限と同様に2023年7月中に発表されるとのこと。ウォール・ストリート・ジャーナルの問い合わせに対し、アメリカ商務省はコメントの要請に応じませんでした。