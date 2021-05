2021年05月14日 15時00分 セキュリティ

偽のGPUオーバークロックツールがマルウェア展開に利用されているとMSIが注意喚起



PCメーカーのMSIが、自社のGPUオーバークロックツールであるMSI Afterburnerに偽装したマルウェアが出回っていると注意を促しています。MSIはすでに必要な措置を講じているとのことです



https://www.msi.com/news/detail/MaliciousSoftwareWebsiteImpersonatingMSIOfficialWebsiteToBeAvoided121887



Hackers Used Fake GPU Overclocking Software to Push Malware

https://www.vice.com/en/article/z3xnm8/msi-afterburner-fake-website-malware



MSI Afterburnerはグラフィックカードを設定および監視するためのソフトウェアで、GPUをオーバークロックしたり、温度・電圧・クロック速度をモニタリングしたり、電圧やファン速度を調整できるソフトです。





MSIによれば、偽のMSI Afterburnerは、MSIの公式サイトの外観とデザインをコピーした不正なサイトで配布されているとのこと。このサイトは悪意のある偽MSI Afterburnerのほかに、コンピューターウイルスやトロイの木馬、キーロガーをホストしているとのこと。MSIは「不正なサイトからソフトウェアをダウンロードしないでください」と警告しています。



MSIによれば、記事作成時点では公式のMSI Afterburnerのダウンロードリンクは「定期メンテナンスのために閉鎖中」とのこと。そのため、攻撃者は代替リンクを装って、マルウェアをダウンロードさせようとしている模様。



IT系ニュースサイトのMotherboardは、「世界的な半導体不足の中でゲーマーがGPUをオーバークロックすることで、所有しているグラフィックカードのパフォーマンスを向上させようとしている可能性」を指摘。MSI AfterburnerのようなGPUオーバークロックツールの需要が高まっていることが、グラフィックカードを装ったマルウェアが出回っている背景だとしています。





なお、MSIは「我々に信頼を寄せてくださっている方々を守ることが我々の責任であると考えています。MSIは、当社の所有権を侵害し、MSIの評判に損害を与える行為を非難します。現在、この悪質な偽装サイトを削除するために必要な措置を講じています」と述べ、すでに対策をとっていることを明らかにしました。