ホンダ・シビックに任意のコードを実行可能な脆弱性「EvilValet」が見つかる
ホンダ車は、オーディオシステムやナビを内蔵した車載のヘッドユニットをUSB経由でアップデートすることが可能です。しかし、ここに任意のコードを実行可能な脆弱性があることを、技術専門家のエリック・マクドナルド氏が指摘しています。
Honda Civics and the Evil Valet | Juniperspring
https://juniperspring.org/posts/honda-evil-valet/
自動車に用いられている技術のうち一部のインターフェイスは標準化されており、排ガス規制などに関わる部分は文書化された技術要件が存在しますが、その他の大部分はブラックボックス化されています。
マクドナルド氏は「車重1トン超、最大時速200kmのシビックに乗るにあたって、ホンダが『自社のソフトウェアは安全で、私のプライバシーを尊重していて、安全は確保されている』というなら、それを受け入れるしかない」と述べ、自動車のソフトウェア開発とセキュリティについての洞察を得るためにヘッドユニットのリバースエンジニアリングを試みたことを明かしています。2023年に公開したリバースエンジニアリングの成果には、驚くほどの反響があったとのこと。
Honda Civic Reverse Engineering | Juniperspring
https://juniperspring.org/posts/honda-reverse-engineering/
今回の報告は、その続報にあたるものです。
ホンダのヘッドユニットはUSB経由のアップデートをサポートしていて、独自のチェック項目がいくつかあったのち、USBドライブに格納された署名済みAOSPアップデートファイルが、Androidリカバリを介してステージングされて適用される仕組みになっています。
マクドナルド氏によると、AOSPのテストキーが残されていて、バイナリを変更しても署名ロジックが標準のAOSPと一致するため、USBドライブを適切にフォーマットして公知のテストキーで署名すれば、rootアクセスなしでヘッドユニットに好きなものをインストール可能になっているとのこと。
つまり、ヘッドユニットに電源が供給され、攻撃者がUSBポートにアクセスできる環境であれば、アップデート用経路を利用して、ヘッドユニット上で任意のコードが実行可能であるというわけです。
マクドナルド氏はこの脆弱性を用いた攻撃手法として「ホテルで係員に車を預けると、USB経由でアップデートをインストールされ、返却時には気付かないうちにヘッドユニットが改変されている」という事例を挙げ、攻撃方法を「邪悪な係員(evil valet)攻撃」、脆弱性を「EvilValet」と名付けています。なお、EvilValetを悪用するにはUSBポートへの物理的なアクセスが必要であり、リモートでの利用は不可能なので、危険性はそこまで高くないとみられます。
なお、マクドナルド氏らはこのチェック機能をもとに、誰でもアップデートファイルを生成できるツール「ota-builder」を作成・公開しています。
ic1101/ota-builder at main · librick/ic1101 · GitHub
https://github.com/librick/ic1101/tree/main/ota-builder
・関連記事
「人形の頭」でテスラの監視機能をだましてよそ見しながら自動運転させる方法を中国のドライバーが編み出す - GIGAZINE
Amazon配達車のソフトウェアアップデートで「ドアを開けたまま30秒席を離れるとエアコンがオフになる」仕様になったとしてドライバーが不満を表明 - GIGAZINE
中国製EVが音声アシスタントの不具合で走行中にライトが消えて衝突 - GIGAZINE
スバルのコネクティッドカーサービス「SUBARU STARLINK」に過去1年間の位置情報を取得できたりリモートでの始動・停止・ロック・ロック解除できたりする脆弱性が存在したことが判明 - GIGAZINE
起亜自動車の車に「ナンバープレートの情報だけで車両を遠隔操作できる脆弱性」が存在していた - GIGAZINE
中国製自動車の安全保障上のリスクの可能性についてアメリカ政府が調査を開始、自動車に搭載されたカメラやセンサーによる機密情報収集などを危惧 - GIGAZINE
セキュリティ企業が複数のテスラ車ハッキング方法を報告し6600万円の賞金を獲得 - GIGAZINE
トヨタ・ホンダ・日産などの自動車で「遠隔ロック解除」「遠隔エンジン始動」「個人情報取得」が可能な脆弱性が発見される - GIGAZINE
自動車産業におけるソフトウェアの重要性はどのように高まってきているのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 乗り物, セキュリティ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article A vulnerability known as 'EvilValet' tha….