2023年10月04日 10時55分 ネットサービス

Netflixが俳優のストライキ終了を待って値上げを実施予定



Netflixが、2023年7月から続いている俳優らの労組・SAG-AFTRAのストライキが終わるのを待って、値上げを行う予定であることが明らかになりました。Netflixは2022年にすべてのプランの値上げを行ったところです。



Netflix Plans to Raise Subscription Prices After Actors Strike Ends - WSJ

https://www.wsj.com/business/media/netflix-price-increase-actors-strike-792de9be



Netflix is planning to raise prices... again - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/3/23901315/netflix-subscription-price-raise-wga-strike





Netflix waiting for strikes to end before jacking up prices | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/netflix-raising-ad-free-prices-in-a-few-months/



報道によれば、NetflixはSAG-AFTRAのストライキが終わってから数カ月後に値上げを発表予定だとのこと。ストライキ中は新規コンテンツが公開されないため、ストライキが終わるまでは値上げはないと予想されています。





Netflixは2022年にプランを改定し、スタンダードプランを月額15.49ドル(約2300円)、プレミアムプランを月額19.99ドル(約3000円)とした上で、広告付きプランを月額6.99ドル(約1040円)で開始しました。



Netflixが北米ですべてのプランを値上げ、日本にも波及か - GIGAZINE





その後、Netflixは広告ありの最安プラン「広告つきベーシック」の提供も開始しています。



Netflixが月額790円の「広告つきベーシック」を提供開始、広告ありで200円安価 - GIGAZINE





今度の値上げは、まずはアメリカとカナダに適用され、以後、他の国でも適用される見込みだとのことですが、いつから実施されるのかは不明です。



ストリーミングサービスを巡っては、Netflixに限らず値上げが続いており、直近では2023年10月3日にワーナー・ブラザース・ディスカバリーがストリーミングサービス「Discovery+」の広告なしプランを月額6.99ドル(約1040円)から8.99ドル(約1340円)に値上げしています。



2023年8月には、Disney+とHuluの値上げが発表されています。



Disney+とHuluが値上げを発表、アカウント共有の取り締まりも - GIGAZINE





ちなみに、日本でも2022年11月から広告付きプランがスタートしており、以後の料金体系は、広告付きが月額790円、広告なしのベーシックが月額990円、スタンダードが1490円、プレミアムが1980円となっていて、アメリカより全体的に安い設定となっています。今回の値上げが、日本にも適用されるのかはまだ不明です。