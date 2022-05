2022年05月19日 12時30分 ネットサービス

解約者が相次ぐNetflixは有料会員の長期維持に苦戦している



Netflixの長期契約者が解約するケースが増えていることが、アメリカのニュースメディア・The Informationの調査で明らかになりました。The Informationの調査データによると、2022年第1四半期における解約のうち、3年以上サービスを利用している加入者が13%を占めているとのことです。



The Informationによると、調査の元になっているのは、匿名のアメリカ人500万人からストリーミング配信の契約内容を集める分析企業・Antennaから入手したデータだとのこと。このデータによると、2022年第1四半期における全体の解約者数は360万人に達し、過去5四半期での合計250万人よりも多いそうです。



Netflix全体の解約者数が増えるにつれ、新規ユーザーが占める割合が少なくなっていることも、Netflixがユーザーの長期維持に苦戦している指標だとThe Informationは報じています。2021年第2四半期では解約者の70%が加入から1年未満の調査対象者で、長期加入者は6%にとどまっているとのこと。また、2022年第1四半期の解約者の60%は新規加入者によるものだったそうです。





なお、この有料加入者の減少に対応するべく、Netflixは広告付きのより安価なプランを始めると報じられています。



また、Netflixはアカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能をテストしていることも報じられています。この機能は「サブアカウント」を低価格で追加できるようにし、世帯外でもサービスを利用することを認めるというもので、すでにチリやコスタリカ、ペルーなどの南米エリアで試験的に導入されています。



