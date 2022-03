2022年03月17日 10時23分 ネットサービス

Netflixがアカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能をテスト中



Netflixなどの映像ストリーミングサービスは、月額使用料を支払うことでコンテンツが見放題になるわけですが、家族や友人からパスワードを共有してもらうことで使用料を支払わずに視聴しようとするユーザーもいます。Netflixはそのようなアカウントを共有するユーザーを締め出そうとしていると報じられてきたのですが、ついに「アカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能」をテスト中であることが公式に発表されました。



About Netflix - Paying to Share Netflix Outside Your Household

https://about.netflix.com/en/news/paying-to-share-netflix-outside-your-household





Netflix Test Will Let Members Pay for Password-Sharing Users - Variety

https://variety.com/2022/digital/news/netflix-subscribers-pay-users-outside-households-1235206575/



Netflix is testing ways to end password sharing and push viewers to pay extra - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/16/22981283/netflix-password-sharing-test-multiple-streams



2022年3月16日、Netflixの製品イノベーションディレクターのChengyi Long氏が「Netflixにおけるパスワード共有」について新しい発表を行いました。Netflixにはベーシック・スタンダード・プレミアムという3つの料金プランがありますが、このうちスタンダードとプレミアムは複数画面での同時視聴が可能となっています。これはつまり、複数人でアカウントを共有することを前提に設計された有料プランであるというわけ。そのため、スタンダードおよびプレミアムプランは特に人気で、家族でアカウントを共有するなどして利用されているとみられています。ただし、「どのような場合にアカウントを共有できるのか」があいまいであるため、混乱を招き、Netflix側が意図していないようなアカウント共有が行われてしまっているとLong氏は指摘しています。





そこで、Netflixは家族以外とアカウントを共有しているユーザーが、簡単かつ安全にアカウント共有に参加できるようなオプションの作成に取り組んできたとのこと。そして、今後数週間をかけてチリ・コスタリカ・ペルーのユーザー向けに、以下の2つの新機能をリリースし、テストを行うとしています。



◆サブアカウントの追加

スタンダードとプレミアムの2つのプランメンバーは、一緒に住んでいない人向けに最大2つのサブアカウントを追加することが可能となります。サブアカウントを作成することで独自のプロファイル、パーソナライズされたレコメンド機能、ログイン・パスワードが利用可能となります。なお、サブアカウントを追加するにはチリでは2380チリ・ペソ(約350円)、コスタリカでは2.99ドル(約360円)、ペルーでは7.9ソル(約250円)の追加料金が必要となります。



◆新しいアカウントへのプロファイルの転送

ベーシック・スタンダード・プレミアムのすべてのプランで、アカウントを共有しているユーザー向けにプロファイル情報を新しいアカウントまたはサブアカウントに転送できるようになります。プロファイル情報には視聴履歴・マイリスト・パーソナライズされたレコメンド機能が含まれます。



家族以外とのアカウント共有を止めさせるために追加された2つの新機能について、海外メディアのThe Vergeは「Netflixの有料会員数の伸びが頭打ちになっているため、どのようにこれを増やすかを戦略的に考えた結果のひとつが今回の施策なのでしょう」と指摘。



なお、Netflixは会員数を増やさずに収益を増やすため、2022年1月にアメリカでプランの値上げを発表しており、これは日本にも波及する可能性が指摘されています。



Netflixが北米ですべてのプランを値上げ、日本にも波及か - GIGAZINE